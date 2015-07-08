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    Малафеев: "Аршавин всего добился сам"

    Голкипер санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился своим мнением о бывшем футболисте команды Андрее Аршавине, который с огромной долей вероятности продолжит карьеру в краснодарской "Кубани".

    "У Андрея за спиной длинная и яркая карьера, в которой имели место взлеты и падения. Этот человек всего добился сам - за счет таланта, упорства. Но в какой-то момент так происходит у всех - кто-то заканчивает карьеру, кто-то меняет страну, кто-то - клуб. Считаю, что Аршавин способен еще год-два играть. В Санкт-Петербурге же он не может выступать по неизвестным нам обстоятельствам. Хотя "Зениту" Андрей отдал большую часть своей жизни, внес огромный вклад в результаты. В нынешней ситуации желаем футболисту только успехов. Санкт-Петербург всегда останется родным ему городом", - заявил Малафеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2015 00:27
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:11

      В лентяя превратился пешеход...

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 8 июля 2015, 17:02

      Все "пенсионеры" едут в Краснодар...

      0
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      Рейтинг: +39

      Fair-minded 8 июля 2015, 13:20

      меня поражают мазохисты которые говорят что Аршавин лучший игрок России за послед. время. 1. все успехи это выигранный матч с голландцами 2.великие игроки пирло буфон роналдо хави и тд. никогда не оскорбляли болельщиков и играли всю карьеру на высочайшем уровне. Аршавин почувствовал себя звездой и снизил требования к себе на раз. и если на улице вам плюнут в лицо вы скажете тому человеку спасибо????

      2
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      Рейтинг: +92

      mangust4444 > Fair-minded 8 июля 2015, 15:32

      Аршавин лучший игрок России .этот факт может оспаривать только полный ноль в футболе.в мировом масштабеон игрок рядовой в России лучший.а те кого он он оскорбил это не болельщики а зажравшиеся и ох...евшие депутаты-м.р.а.з.о.т.ы.

      1
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      Рейтинг: +39

      Fair-minded > Ardenn 8 июля 2015, 17:06

      очень содержательный коммент. против четко выраженных мыслей и фактов получаем не мотивированное суждение и оскорбление. так что скорее ты глор и му-к.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:03

      хорошо

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      Рейтинг: +247

      KLINSI > Z v e r o b o y 9 июля 2015, 21:46

      Кому??

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      Рейтинг: +1532

      starche 8 июля 2015, 10:50

      И это - правда.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:19

      лучше Андрея никого за последние лет 50 в России не было.
      и будет ли?

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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 8 июля 2015, 09:54

      ЗВЕЗДА ДАТСКОГО ФУТБОЛА ЗАГОВОРИЛА)ГЫЫЫЫЫЫЫ

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      Рейтинг: +243

      ukrab 8 июля 2015, 08:35

      а вот что-то бомжи не особо жалуют шершавина, избаловались контрактами халка и данни

      0
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      Рейтинг: +32

      yrasikos22 8 июля 2015, 08:23

      Единственный кто мог бы сравниться с Аршавиным,по игре и по таланту сейчас,это Дзагоев,но он не прогрессирует и не хочет.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > yrasikos22 8 июля 2015, 14:08

      в последнее время в ЦСКА Алан правда тащил и был хорош,в сборной ему почему-то не доверяют =/

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 07:04

      "Вокруг меня корреспонденты бесятся,
      Мне помогли, - им отвечаю я, -
      Взобраться по крутой спортивной лестнице
      Мой коллектив, мой тренер и моя семья." © В.С. Высоцкий

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      Рейтинг: +243

      ukrab > sir_Alex 8 июля 2015, 08:33

      да хоть бурова

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