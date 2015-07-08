Малафеев: "Аршавин всего добился сам"

Голкипер санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился своим мнением о бывшем футболисте команды Андрее Аршавине, который с огромной долей вероятности продолжит карьеру в краснодарской "Кубани".



"У Андрея за спиной длинная и яркая карьера, в которой имели место взлеты и падения. Этот человек всего добился сам - за счет таланта, упорства. Но в какой-то момент так происходит у всех - кто-то заканчивает карьеру, кто-то меняет страну, кто-то - клуб. Считаю, что Аршавин способен еще год-два играть. В Санкт-Петербурге же он не может выступать по неизвестным нам обстоятельствам. Хотя "Зениту" Андрей отдал большую часть своей жизни, внес огромный вклад в результаты. В нынешней ситуации желаем футболисту только успехов. Санкт-Петербург всегда останется родным ему городом", - заявил Малафеев.



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