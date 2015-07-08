Туран: "Барселона" - команда моей мечты"

Новоиспеченный футболист испанской "Барселоны" Арда Туран поделился эмоциями от перехода в стан каталонского клуба.



"Это просто невероятно. Всегда мечтал играть за эту команду. Как только узнал о предложении от "Барселоны", не пожелал слышать ни о каких других. Это клуб моей мечты. Я крайне рад. Даже не мог спокойно спать, пока мой переход не был официально оформлен. Мне уже позвонил главный тренер Луис Энрике и поприветствовал", - поведал полузащитник.



Добавим, что в ближайшие полгода ввиду запрета "Барселоны" на регистрацию новых футболистов Туран не будет принимать участия в официальных матчах.



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