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    Туран: "Барселона" - команда моей мечты"

    Новоиспеченный футболист испанской "Барселоны" Арда Туран поделился эмоциями от перехода в стан каталонского клуба.

    "Это просто невероятно. Всегда мечтал играть за эту команду. Как только узнал о предложении от "Барселоны", не пожелал слышать ни о каких других. Это клуб моей мечты. Я крайне рад. Даже не мог спокойно спать, пока мой переход не был официально оформлен. Мне уже позвонил главный тренер Луис Энрике и поприветствовал", - поведал полузащитник.

    Добавим, что в ближайшие полгода ввиду запрета "Барселоны" на регистрацию новых футболистов Туран не будет принимать участия в официальных матчах.

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    Источник: Mundodeportivo

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    08.07.2015 00:05
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    Комментарии79
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    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 8 июля 2015, 22:18

      По данным Football Espana, Луис Энрике против аренды Турана в «Фенербахче» или «Галатасарай». Видимо будет Барселону Б из 3 лиги вытаскивать.

      0
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 8 июля 2015, 21:14

      пуканы рвутся ....о как рады блаугранас за глоров среала..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 19:36

      Набор шаблонов.:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:05

      Сразу бы его в аренду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 8 июля 2015, 15:26

      уже начал подлизывать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:13

      ну короче с детства.))

      2
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 8 июля 2015, 14:25

      Я что-то не понимаю,что он будет пол года делать?

      1
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      Рейтинг: +134

      La Masia 8 июля 2015, 13:49

      Круто когда игрок так рвется играть за новую команду,вот кто будет отдавать себя целиком и полностью.Именно такие игроки нужны

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 8 июля 2015, 11:27

      Туран - это физическая мощь. он поможет Барселоне. только я трудно представляю его в игровой философии Барселоны. Раз уж Вермален сыграв 60 минут за барсу сделал требл, то Туран как минимум достоин повторения такого успеха. Удаче Барсе в новом сезоне!

      2
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:02

      хорошо

      0
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