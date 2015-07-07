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    Это'О представлен в качестве игрока "Антальяспора"

    Камерунский нападающий Самуэль Это'О сегодня был презентован как футболист турецкого клуба "Антальяспор". С игроком подписан контракт на три года. На церемонии представления присутствовало около тысячи фанатов команды.

    Последним местом работы африканца была итальянская "Сампдория".

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    Источник: ФК «Антальяспор»

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    07.07.2015 23:31
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:01

      "Дагестанец" гуляет по миру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:00

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Барабуля 8 июля 2015, 10:50

      В Турции не плохо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 июля 2015, 10:31

      Это О ещё покажет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 07:32

      Жаль турок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 07:20

      пожилые люди охотно путешествуют!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 01:48

      зарабатывает парень на всём

      1
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      Рейтинг: +114

      miggel 8 июля 2015, 00:30

      Удивительно, что Это О в Катар или в ОАЭ не отправился доигрывать, если деньги его цель...

      0
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      Рейтинг: +15

      Raul-Ossetia 8 июля 2015, 00:07

      шлюх)

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Raul-Ossetia 8 июля 2015, 00:10

      посмотри что ты скажешь, когда он в аланию перейдет

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      Рейтинг: +15

      Raul-Ossetia > Leicester City 18 июля 2015, 13:06

      uje ne pereydet))

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 июля 2015, 00:05

      где его только не носит последние пять лет.

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