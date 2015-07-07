Это'О представлен в качестве игрока "Антальяспора"

Камерунский нападающий Самуэль Это'О сегодня был презентован как футболист турецкого клуба "Антальяспор". С игроком подписан контракт на три года. На церемонии представления присутствовало около тысячи фанатов команды.



Последним местом работы африканца была итальянская "Сампдория".



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