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    Виетто стал футболистом "Атлетико"

    Мадридский "Атлетико" официально уведомил о приобретении игрока "Вильярреала" Лусиано Виетто. Соглашение с футболистом будет рассчитано на шесть лет. Завтра форвард приступит к работе с "матрасниками". Предполагаемая стоимость трансфера составляет 20 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Примеры Виетто провел 32 матча и забил 12 мячей.

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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    07.07.2015 23:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 17:59

      Симеоне поможет ему раскрыть талант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:00

      хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      ukrab 8 июля 2015, 08:44

      да феерили вместе с черри в субмарине, какие навесы друг другу делали, в реале с кристинкой ныряющей так не пофинтитб

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 07:43

      Хорошее приобретение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      ukrab > sir_Alex 8 июля 2015, 09:06

      ns gf lkf fvthcrfz cneryekf&

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > ukrab 8 июля 2015, 11:43

      Полностью согласен с тобой

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 8 июля 2015, 06:59

      удачи

      0
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 8 июля 2015, 01:36

      Один из самых перспективных игроков прошлого сезона. Молодцы Матрасы, отлично усиливаются

      0
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      Рейтинг: +23

      Zanuda-MU forever 8 июля 2015, 01:04

      норм , надо еще цт защитника и комплект будет готов .

      0
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      Рейтинг: +70

      KnowSoccer 8 июля 2015, 00:40

      Последнее время чумовые контракты предлагают игрокам! 5-6 лет в среднем...это не очень верно, как с точки зрения игрока, так и клуба...хотя больше с точки зрения игрока

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 7 июля 2015, 23:43

      помню теорему виетто в школе учили!! сколько же нам эту ху.ню задавали

      0
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      ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Leicester City 7 июля 2015, 23:59

      Месяц прошёл, а ты всё помнишь, молодец.

      9
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > RMUKMU 8 июля 2015, 00:05

      три года назад закончил школу!!!

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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец > RMUKMU 8 июля 2015, 01:08

      Owned+

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 7 июля 2015, 23:43

      Отлично!
      От Манджукича и Миранды избавились, взяли Джексона - 2 место обеспечено. =)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Mоnоlo 7 июля 2015, 23:46

      где мой подарок пупсик

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Leicester City 8 июля 2015, 00:17

      видимо еще не одобрили. =)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Mоnоlo 8 июля 2015, 00:22

      почему

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > Leicester City 8 июля 2015, 01:01

      модеров спроси. =)

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Mоnоlo 8 июля 2015, 01:06

      давай встретимся!!

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