Виетто стал футболистом "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" официально уведомил о приобретении игрока "Вильярреала" Лусиано Виетто. Соглашение с футболистом будет рассчитано на шесть лет. Завтра форвард приступит к работе с "матрасниками". Предполагаемая стоимость трансфера составляет 20 миллионов евро.



В минувшем сезоне Примеры Виетто провел 32 матча и забил 12 мячей.



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