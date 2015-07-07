"Реал" в случае ухода Рамоса намерен купить Гарая

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай, скорее всего, будет куплен мадридским "Реалом", если стан "сливочных" покинет ключевой игрок Серхио Рамос. Об этом пишет испанская пресса. Еще одним своеобразным запасным вариантом королевского клуба является покупка голкипера Кико Касильи ("Эспаньола"), который может быть приобретен в случае ухода из команды Икера Касильяса.



Что касается Гарая, то правами на него "Реал" владел в период с 2008-го по 2011-й год.



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