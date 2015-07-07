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    "Реал" в случае ухода Рамоса намерен купить Гарая

    Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай, скорее всего, будет куплен мадридским "Реалом", если стан "сливочных" покинет ключевой игрок Серхио Рамос. Об этом пишет испанская пресса. Еще одним своеобразным запасным вариантом королевского клуба является покупка голкипера Кико Касильи ("Эспаньола"), который может быть приобретен в случае ухода из команды Икера Касильяса.

    Что касается Гарая, то правами на него "Реал" владел в период с 2008-го по 2011-й год.

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    Источник: AS

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    07.07.2015 23:15
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    Комментарии94
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 8 июля 2015, 19:05

      Какой ещё Гарай,Рамоса заменит разве что Мальдини!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 17:56

      А Зенит уже ничего не решает сам?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:10

      неужели рамос все таки покинет реал.

      0
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      Рейтинг: +134

      La Masia 8 июля 2015, 13:16

      Ни Гарай,ни кто-либо другой не сможет заменить полноценно Рамоса.Думаю не данный момент ему нет конкурентов в мире.Глупая замена

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      Рейтинг: -186

      Protosser 8 июля 2015, 12:32

      Как-то слишком безапеляционно.
      С чего они взяли, что Зенит его продаст?
      Или Перес тряханет мошной посильнее и ВСЮ выручку от футболок сольет?

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 10:59

      хорошо

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      Рейтинг: +102

      лолос 8 июля 2015, 10:21

      "Реал" намерен заменить Рамоса вратарем "Эспаньола"

      Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай, скорее всего, откажет мадридскому "Реалу". "Розовые" срочно ищут замену, сбежавшему из клуба Серхио Рамосу. Об этом пишет испанская пресса. Еще одним своеобразным запасным вариантом королевского клуба является покупка голкипера Кико Касильи ("Эспаньола"), который может стать заменой Рамосу.

      Дело в том, что начинал карьеру Касилья как защитник и играл на этой позиции до 18 лет. "У него еще сохранились навыки игры в центре обороны, это то, что нужно "Реалу" - заявил президент "сливающих" Флорентино Перес.

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      Рейтинг: +10

      Adlen 8 июля 2015, 10:18

      Гарай от счастья сам Рамоса купит

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 8 июля 2015, 08:50

      пускай лучше Халка заберут на обмен Иско и Бензима,или хотя б Хамеса))))))

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 8 июля 2015, 08:48

      если ЭТО случится....,то у Зенита будет-ПОТЕРЯ,ПОТЕРЬ(((На мой взгляд самый удачный трансфер всех последних лет!!!!

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      Рейтинг: +736

      summer2014 > ТОПТЫГИН 8 июля 2015, 13:33

      Мне кажется это вообще лучший трансфер.

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