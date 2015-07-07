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    Сэм не перешел в "Айнтрахт" из-за проблем с почками

    Полузащитник "Шальке-04" Сидней Сэм не смог перейти во франкфуртский "Айнтрахт" на правах аренды из-за непройденного медицинского обследования. У игрока обнаружились проблемы с почками. Теперь Сэм пройдет более углубленную экспертизу на базе "рудокопов".

    Добавим, что в концовке прошлого сезона хавбек был отстранен "Шальке-04" от работы с командой по причине утраты доверия.

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    Источник: ФК «Шальке-04»

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    07.07.2015 22:48
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 9 июля 2015, 23:31

      отстранили что аж почки сели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Kwinto555 9 июля 2015, 13:57

      Жалко игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 17:54

      В Шальке ему по отбили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 16:07

      Здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 8 июля 2015, 13:19

      Неплохой шанс для Гамбурга перехватить этого игрока

      1
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    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 8 июля 2015, 11:53

      Здоровья Сэму!Почки если болят не до шуток.Его переход во Франкфурт был очень хорошим вариантом для него,потому как газпрему он не нужен

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 10:59

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 10:23

      надеюсь это из тех проблем.что можно вылечить.

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 06:50

      надеюсь, всё не очень серьёзно

      2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 00:17

      здоровья парню - знакомы подобные проблемы не понаслышке.

      3
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