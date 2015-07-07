Сэм не перешел в "Айнтрахт" из-за проблем с почками

Полузащитник "Шальке-04" Сидней Сэм не смог перейти во франкфуртский "Айнтрахт" на правах аренды из-за непройденного медицинского обследования. У игрока обнаружились проблемы с почками. Теперь Сэм пройдет более углубленную экспертизу на базе "рудокопов".



Добавим, что в концовке прошлого сезона хавбек был отстранен "Шальке-04" от работы с командой по причине утраты доверия.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!