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    "Милан" получил землю под строительство стадиона

    Итальянский "Милан" получил землю, которую будет использовать под строительство своего нового стадиона. Ее выделил фонд Fondazione Fiera. Участок располагается в миланском районе Портелло. Новая арена будет находиться неподалеку от офиса команды.

    Сейчас "Милан" делит стадион "Сан-Сиро" с "Интером".

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    Источник: Twitter

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    07.07.2015 22:16
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:07

      сан сиро останется только интеру.

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 8 июля 2015, 14:22

      Чувствую что след.сезон Сериала будет очень интересным

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 08:19

      Наконец-то!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 8 июля 2015, 08:06

      Отличное местечко. Пора бы Милану возвращать былую мощь. А строительство стадиона только ускорит этот процесс.

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem 8 июля 2015, 07:35

      Потрясающе!!! Великолепная новость! Всех ""росссонери" с этим праздником!

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 06:43

      начало лучших времён для Милана!

      1
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      Рейтинг: +247

      Валерон 8 июля 2015, 00:17

      Gazzetta.it сообщает некоторые детали сделки: «Милан» увеличил арендную плату для Fondazione Fiera Milano с 3,5 млн. евро до 3,95 млн. в год, что за 50 лет будет составлять в общей сложности 217,5 млн. евро, с учетом различных бонусов. Противник россонери Vitali предложил сумму в 185 млн. евро.»

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      Рейтинг: +28

      05 dag 8 июля 2015, 00:12

      Это очень хорошая новость не только для Милана , но и для всего итальянского футбола! Жаль только великий Сан-Сиро как я понимаю останется в змеином гадюшнике . Лучше бы конечно на его месте построили , земля всё-таки намолена как говориться !!

      5
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      Рейтинг: +225

      VABANK > 05 dag 8 июля 2015, 00:27

      Согласен. Особенно с "земля намолена".) Но от этих оборванцев и халявщиков не дождешься переезда по собственной воле. Ну не строить же им прибежище за свой счет..!))

      0
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      Рейтинг: +28

      05 dag > VABANK 8 июля 2015, 00:43

      Мне кажется , подав в суд в Гаагу , Милан выиграл бы дело!! Всё-таки Сан-Сиро строился на частные деньги, а значит это частная собственность!! Вот только судебные дела могли затянуть на приличный срок, а столько времени у россонери попросту нет, стадион необходим как воздух!! Юве уже вздохнул этого воздуха , пришла пора Милана!!!

      3
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      Рейтинг: +225

      VABANK 8 июля 2015, 00:04

      Замечательная, но давно ожидаемая поклонниками россонери новость. Заждались, в силу многочисленных бюрократических проволочек и препон. Что ж, Милан, снова проявляя грандиозное хозяйское великодушие, на правах старшего и сильного оставит более слабым и немощным попрошайкам легендарнейший Сан-Сиро, на котором писалась золотыми буквами не только славная история великого клуба AC Milan, но и значительнейшая часть всего итальянского клубного футбола на международной арене. В добрый путь и новых грандиозных свершений на новой суперсовременнейшей арене по последнему слову достижений в технике, которая воплотится в жизнь в ближайшие три года.

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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 7 июля 2015, 23:57

      Отличная новость!

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