"Милан" получил землю под строительство стадиона

Итальянский "Милан" получил землю, которую будет использовать под строительство своего нового стадиона. Ее выделил фонд Fondazione Fiera. Участок располагается в миланском районе Портелло. Новая арена будет находиться неподалеку от офиса команды.



Сейчас "Милан" делит стадион "Сан-Сиро" с "Интером".



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