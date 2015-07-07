Федун: "Спартак" без проблем впишется в новый лимит"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал вопрос лимита на легионеров в РФПЛ, который до сих пор остается открытым.



"Я всегда отстаивал формулу "6+5". В противном случае никто не будет задумываться о развитии футбола, а будут скупать пачками иностранцев. "Спартак" впишется в новую схему безо всяких проблем", - заявил Федун.



"Спартак" откроет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против "Уфы".



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