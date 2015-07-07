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    Федун: "Спартак" без проблем впишется в новый лимит"

    Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал вопрос лимита на легионеров в РФПЛ, который до сих пор остается открытым.

    "Я всегда отстаивал формулу "6+5". В противном случае никто не будет задумываться о развитии футбола, а будут скупать пачками иностранцев. "Спартак" впишется в новую схему безо всяких проблем", - заявил Федун.

    "Спартак" откроет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против "Уфы".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 21:27
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    Комментарии89
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 14 июля 2015, 23:20

      раньше было 7+4 где 7 легов, щас 6+5 но никто нормально не говорит 6 легов или рос???

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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 8 июля 2015, 15:54

      Интересно, какие команды испытают проблемы с лимитом ?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Спартак-воин 8 июля 2015, 17:19

      Те кто громче всех вопит о его отмене )) правда они же громче всех орали, как он нужен 8 лет назад )))

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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 07:33

      Посмотрим, как дальше продвинут новую схему.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 06:29

      И это хорошо! По сути во всех линиях у красно-белых есть российские игроки) И возвращение в Спартак Яковлева и Широкова это очень хорошая новость для москвичей.

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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 05:07

      не вопрос

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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 8 июля 2015, 00:57

      В фнл разве тоже 5+6?

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      Рейтинг: +549

      Жентус 7 июля 2015, 23:42

      Если наши полные бездарности, то на кой вообще нам надо 6+5 выстраивать? Какое развитие футбола??? Подтягивание умственно отсталых это не развитие! Да пусть у нас в чемпионате хоть ни 1 русского игрока не останется, зато чемпионат не так противно будет смотреться. Я не думаю что клубы уровня Уфы или Урала смогут похвастаться иностранными футболистами, им чисто в финансовом смысле надо выращивать молодежь. Так пусть у нас в стране и будут такие фарм клубы русских футболистов, пусть эти единицы будут дешевым вариантом профессиональных футболистов для наших клубов! За них не надо будет переплачивать как за легионеров, они будут просить меньшую зарплату, только лишь бы не играть в командах внизу таблицы. А не как сейчас Кокорин в Динамо, не заменимый *** его. Лимиты все эти тормозят футбол, а не развивают. Пока все ваши лимиты будут, не бывать в нашей стране дешевых профессиональных русских игроков. А будут они клянчить миллионы у наших клубов, а за границу их никто не возьмет. Какому дураку нужны русские наши игроки, если можно взять какого-нибудь африканца или бразильца, который ни в мастерстве не уступает, ни зарплату заоблачную не просит?! Спросите про сборную? Отмените лимит, ближайшие пару лет сборной у нас не будет, но пару лет спустя, она начнет подниматься с нуля. Как птица феникс, мы дошли до дна болота и нас уже почти с головой затянуло. Пора перерождаться и начинать с нуля. Посмотрите на чемпионат Португалии, у них есть всё. И игроки для сборной, как на подбор и их много. И Порту который не имеет португальцев, но всегда славился качественными приобретениями молодежи, которая становится топ футболистами. Отмени лимит, у нас будут разные клубы и как Бенфика и как Порту, но суть в том, что эту гниль нынешнюю только усугублять хотят. А нам надо, чтобы наши игроки и в Европе котировались и зарплаты не заоблачные просили. Тогда и сборная у нас будет хорошая и чемпионат, а не та дурь что есть сейчас.

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      Рейтинг: +444

      лошадка35 7 июля 2015, 23:41

      без проблем спартак впишется только в зону вылета)

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      Рейтинг: +20

      PBor 7 июля 2015, 23:29

      правильно все сказал.

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июля 2015, 23:16

      так постепенно работали, чтобы своих игроков в состав определять.

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