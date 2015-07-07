"Локомотив" не смог победить в матче с "Карабахом"

Московский "Локомотив" в контрольной игре сегодня разошелся миром с азербайджанским "Карабахом". Отметим, что одним из забитых мячей соперника является автогол Рената Янбаева.





7 июля.

"Локомотив" (Россия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:2 (1:1).

Голы "Локомотива":

1:0 - Касаев, 36; 2:1 - Тарасов, 74.