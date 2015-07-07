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    "Локомотив" не смог победить в матче с "Карабахом"

    Московский "Локомотив" в контрольной игре сегодня разошелся миром с азербайджанским "Карабахом". Отметим, что одним из забитых мячей соперника является автогол Рената Янбаева.

    7 июля.

    "Локомотив" (Россия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:2 (1:1).

    Голы "Локомотива": 1:0 - Касаев, 36; 2:1 - Тарасов, 74.

    "Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Шишкин (Янбаев, 63), Чорлука, Пейчинович (Логашов, 63), Денисов (Михалик, 63), Тарасов, Фернандеш (Коломейцев, 24), Ал. Миранчук (Буссуфа, 47), Касаев (Ниассе, 61), Григорьев (Шкулетич, 46), Майкон (Ан. Миранчук, 85).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 21:21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 17:20

      да ничего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      loko7778 8 июля 2015, 11:44

      Удачи локо в суперкубке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 8 июля 2015, 02:01

      Забивали ВЕЗДЕ:
      В чужие ворота,
      Врагу
      И СЕБЕ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 23:31

      Бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      mep13 7 июля 2015, 23:15

      Вот так бы и в чемпионате!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      EZ 7 июля 2015, 22:57

      Karabax molodci!!!!!udachi im!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 7 июля 2015, 22:45

      Повезло Локо, что еще не проиграли.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Footlife 7 июля 2015, 22:14

      скорее "Карабах" не смог победить в матче с "Локомотивом"!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      Alcaron > Footlife 7 июля 2015, 22:22

      так и было)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Footlife 8 июля 2015, 10:16

      от этого грустно как-то

      0
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 7 июля 2015, 22:13

      Для начала и так сойдет

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 7 июля 2015, 21:54

      одни ошибки!! модеры исправьте ошибку!! не рейнальдо, а роналду

      1
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец > Leicester City 8 июля 2015, 01:07

      Шутник от бога.

      0
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