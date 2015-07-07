Веденеев: "В "Кубани" Аршавин медалей и кубков не завоюет"

Чемпион СССР - 1984 в составе ленинградского "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал почти уже состоявшийся переход бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина в краснодарскую "Кубань".



"Эта дорога уже проторена - из топ-клуба в команду поскромнее. Бесконечно пребывание Аршавина в "Зените" не могло длиться: либо он удовлетворенно заканчивает карьеру, либо продолжает зарабатывать деньги. Понятно, что в Краснодаре у Андрея не будет ни медалей, ни кубков. Я бы не сказал, что он исчерпал себя в "Зените", просто возраст ему уже не позволяет действовать в высоком темпе. Это касается не только Аршавина, но и Кержакова, Тимощука... Если тренеру "Кубани" удастся подстроить игру под нового игрока, то Андрей, возможно, еще порадует зрителей. Но, скорее всего, этого не произойдет. В команде уже есть лидеры, так что ему придется упираться, а в его возрасте это нелегко", - заявил Веденеев.



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