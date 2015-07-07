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    Веденеев: "В "Кубани" Аршавин медалей и кубков не завоюет"

    Чемпион СССР - 1984 в составе ленинградского "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал почти уже состоявшийся переход бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина в краснодарскую "Кубань".

    "Эта дорога уже проторена - из топ-клуба в команду поскромнее. Бесконечно пребывание Аршавина в "Зените" не могло длиться: либо он удовлетворенно заканчивает карьеру, либо продолжает зарабатывать деньги. Понятно, что в Краснодаре у Андрея не будет ни медалей, ни кубков. Я бы не сказал, что он исчерпал себя в "Зените", просто возраст ему уже не позволяет действовать в высоком темпе. Это касается не только Аршавина, но и Кержакова, Тимощука... Если тренеру "Кубани" удастся подстроить игру под нового игрока, то Андрей, возможно, еще порадует зрителей. Но, скорее всего, этого не произойдет. В команде уже есть лидеры, так что ему придется упираться, а в его возрасте это нелегко", - заявил Веденеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 21:13
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 июля 2015, 08:07

      "...Понятно, что в Краснодаре у Андрея не будет ни медалей, ни кубков...." Слово - серебро, молчание - золото. А Веденеву не кажется, что своим языком можно навлечь на себя негатив... Умников развелось ! Одни эксперты. , а играть некому !

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 07:32

      Зато южного пива нахлебается и чипсов погрызет...

      2
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      Рейтинг: +15

      АХЗ > nahan 8 июля 2015, 12:49

      а пиво у нас вкусное)))

      0
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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 7 июля 2015, 23:44

      Веденеев подозрительно часто в последнее время стал выступать с негативными заявлениями в адрес Аршавина. Что-то личное? Вот выдумал, что возраст Аршавину якобы уже не позволяет действовать в высоком темпе. Факты же опровергают его домыслы.
      Я не поленился посмотреть фитнес-статистику последних матчей, когда АВБ выпускал Аршавина на поле. Так вот, в матче 26 тура "Спартак"-"Зенит" за 37 отведенных ему минут Андрей по средней скорости (7.1 км/ч) уступил немного только Рязанцеву (7.7) и Шатову (7.3). В следующей игре "Зенит"-"Ростов" за 71 минуту показал результат чуть хуже (6.6 км/ч), зато его максимальная скорость (32.1 км/ч) оказалась самой высокой среди игроков обеих команд!

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      Рейтинг: +923

      eaguar 7 июля 2015, 23:43

      Пусть поиграет .

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 23:33

      Не наигрался ещё

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 7 июля 2015, 23:27

      Это точно, не видать Аршавину медалей и кубков!

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 7 июля 2015, 22:54

      Сергей не во всём прав…

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      Рейтинг: +13

      super zlo 7 июля 2015, 22:34

      Аршавин выбирает в данной ситуации клуб и город для прибывания то что надо! Вопрос в другом... Не ошибается ли Кубань в его услугах! Как по мне,так ошибается.. Пусть идет..например в тот же Краснодар,не тот он уже,а пешеходы Кубани не нужны! В мире достачно молодых игроков его амплуа,которые готовы пахать и за более меньшую сумму оклада! Не нужен он Кубани!

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 7 июля 2015, 22:24

      Ему и футбол вряд ли нужен.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 июля 2015, 21:59

      какая разница, где на скамейке сидеть?

      2
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