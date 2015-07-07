"Волынь" более полугода оставляет игроков без зарплаты

Украинская "Волынь" вот уже почти семь месяцев не перечисляет заработную плату своим футболистам. Согласно обещаниям руководителей клуба, все долги будут погашены по окончании учебно-тренировочных сборов, т.е. до старта УПЛ.



В минувшем сезоне чемпионата Украины "Волынь" заняла девятую строчку в турнирной таблице.



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