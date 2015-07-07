"Волынь" более полугода оставляет игроков без зарплаты

Виноват Путин!!!)))Он ввел 200 000 бойцов Российской Армии и все деньги волынян ушли на отражение агрессии России
Украинская "Волынь" вот уже почти семь месяцев не перечисляет заработную плату своим футболистам. Согласно обещаниям руководителей клуба, все долги будут погашены по окончании учебно-тренировочных сборов, т.е. до старта УПЛ.
В минувшем сезоне чемпионата Украины "Волынь" заняла девятую строчку в турнирной таблице.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!