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    "Волынь" более полугода оставляет игроков без зарплаты

    Украинская "Волынь" вот уже почти семь месяцев не перечисляет заработную плату своим футболистам. Согласно обещаниям руководителей клуба, все долги будут погашены по окончании учебно-тренировочных сборов, т.е. до старта УПЛ.

    В минувшем сезоне чемпионата Украины "Волынь" заняла девятую строчку в турнирной таблице.

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    Источник: Football

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    07.07.2015 21:02
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +686

      старина 8 июля 2015, 13:09

      Виноват Путин!!!)))Он ввел 200 000 бойцов Российской Армии и все деньги волынян ушли на отражение агрессии России

      0
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      Рейтинг: +149

      goga1332 7 июля 2015, 23:10

      и не заплатят, это как сало хохлу в аренду сдать ))

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 7 июля 2015, 22:27

      Ещё год-другой покращений, и останется только дынама.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 21:58

      зато гудбой исправно получает за ложь на этом сайте.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > kkomov 7 июля 2015, 21:59

      Что тебе уже не платят?))))

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > dimagas1 7 июля 2015, 22:00

      так я же не каратель в АТО как некоторые.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > kkomov 7 июля 2015, 22:05

      А ты каратель в недоросии?

      3
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > dimagas1 7 июля 2015, 22:17

      я не состою ни в каком из карательных тербатов недоармии укропа!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > kkomov 7 июля 2015, 22:19

      Уточни а то я не понял....армия или тербаты?...это разные вещи...видать не разбираешься в вещях о которых тут вещаешь! Подготовься для начала)))

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > dimagas1 7 июля 2015, 22:21

      ты прав - это вещи, которые скоро будут уничтожены как и те десятки тысяч в котлах.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > kkomov 7 июля 2015, 22:23

      Давай точную цифру хоть поржу на ночь грядущую с тебя)))

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      Рейтинг: +242

      Andre2488 > kkomov 7 июля 2015, 22:43

      Как те что под Марьянкой? )

      1
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      Рейтинг: +923

      eaguar 7 июля 2015, 21:51

      Волынку тянут .

      0
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      Рейтинг: +28

      ariec93 7 июля 2015, 21:36

      Какая зарплата? в АТО всё отправить.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 июля 2015, 21:19

      Кварц матами прокормит...)))

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 21:14

      видимо у игроков Волыни большие зарплаты, раз такое дело

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 7 июля 2015, 21:13

      Главное,чтобы Кварцяный получал,а игроки у него и бесплатно бегать будут!))

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Levadia 7 июля 2015, 21:14

      Это да

      1
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      Рейтинг: +256

      Arhive 7 июля 2015, 21:11

      нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
      сами привели иродов к власти.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Arhive 7 июля 2015, 21:12

      Ироды в 2014 в Ростов уехали к счастью)

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Arhive 7 июля 2015, 21:14

      Это которые ироды? Которые Капелло зарплату не платят?

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      Рейтинг: +256

      Arhive > gооdbyegoodbоy 7 июля 2015, 21:19

      это совсем другая история. коррупция и политический климат это разные вещи.

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