Россия проиграла голландцам на старте Евро-U19

ахаха Голландию унизили тут)) с маленькой написав буквы
Сборная России сегодня провела первый матч на Чемпионате Европы для игроков не старше 19-и лет, в котором проиграла сборной Нидерландов. Единственный мяч наша команда пропустила на 44-й минуте. Добавим, что с 62-й минуты россияне играли в меньшинстве ввиду удаления за две желтые карточки Александра Лихачева ("Спартак").
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