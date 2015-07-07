Россия проиграла голландцам на старте Евро-U19

Сборная России сегодня провела первый матч на Чемпионате Европы для игроков не старше 19-и лет, в котором проиграла сборной Нидерландов. Единственный мяч наша команда пропустила на 44-й минуте. Добавим, что с 62-й минуты россияне играли в меньшинстве ввиду удаления за две желтые карточки Александра Лихачева ("Спартак").





7 июля,. Лариса (Греция). Стадион "АЕЛ Арена".

Нидерланды - Россия - 1:0 (1:0).