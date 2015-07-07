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    Россия проиграла голландцам на старте Евро-U19

    Сборная России сегодня провела первый матч на Чемпионате Европы для игроков не старше 19-и лет, в котором проиграла сборной Нидерландов. Единственный мяч наша команда пропустила на 44-й минуте. Добавим, что с 62-й минуты россияне играли в меньшинстве ввиду удаления за две желтые карточки Александра Лихачева ("Спартак").

    7 июля,. Лариса (Греция). Стадион "АЕЛ Арена".

    Нидерланды - Россия - 1:0 (1:0).

    Россия: Митрюшкин, Чернов, Якуба, Лихачев, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе (Гасилин, 64), Шейдаев (Нурисов, 79), Зуев (Жемалетдинов, 46).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 20:25
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    Комментарии179
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 8 июля 2015, 19:26

      ахаха Голландию унизили тут)) с маленькой написав буквы

      0
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      Рейтинг: +130

      Krutoy > spartak_88 8 июля 2015, 19:39

      Всё верно:)
      Если Голландия, то с большой буквы, но голландцы - с маленькой :)

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      Рейтинг: +41

      DK86USSR 8 июля 2015, 19:26

      А сейчас кто для вас виноват?
      Тоже Капелло?
      Или дебильная молодежь с ворами из РФС?

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      Рейтинг: +93

      Klasse 8 июля 2015, 16:53

      абсолютно ничего страшного, даже отличный результат!
      лет через 5 все ребята сядут на жирные контракты в родной рфплочке и всё будет гуд) а то что голландцев никогда в жизни больше не обыграют- это уже дело десятое.

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      Рейтинг: +31

      sts-35 8 июля 2015, 16:15

      жаль

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 8 июля 2015, 14:53

      А ведь у нас неплохой состав!

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      Рейтинг: +196

      Forint 8 июля 2015, 14:00

      Кошмар, все коррумпировано, везде свои любимчики, все зажрались и их все устраивает. зачем выкладываться когда все и так хорошо. У сборной России на сегодня нет ни настоящего, ни будущего. жаль!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 8 июля 2015, 12:08

      У России есть сборная? Не,не слышал.

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      Рейтинг: +26

      OLEGTI 8 июля 2015, 11:40

      достойно играли в отличие от основной команды за них не стыдно . а вот за 1 команду можно тока ....)))

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      Рейтинг: +686

      старина 8 июля 2015, 11:19

      Наши в группе смерти так что если и выйдут из группы то уже будет сродни героизму

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:14

      хорошо

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