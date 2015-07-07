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    Симонян: "Мутко - сильная личность, он необходим РФС"

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян прокомментировал выдвижение региональными федерациями нынешнего министра спорта Виталия Мутко на пост президента главного футбольного органа страны.

    "Учитывая, что впереди подготовка к ЧМ-2018, РФС необходима такая личность, как Мутко. Он собирается побороться за пост. Виталий Леонтьевич не только сильный административный работник, но и человек, который прекрасно знает футбол", - сказал Симонян.

    "Спасибо регионам за доверие. Молодцы, что выдвинули меня", - заявил сам Мутко.

    Выборы президента РФС состоятся 2-го сентября.

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    Источник: ТАСС

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    07.07.2015 20:11
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 8 июля 2015, 03:05

      я согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Деникин_А 7 июля 2015, 23:45

      Самый хитрый из армян - наш Никита Симонян

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      колпанколпан 7 июля 2015, 23:39

      Симон ловко подлизнул эйсы Мутка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      PBor 7 июля 2015, 23:28

      интриган он, а не сильная личность.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Silva11 7 июля 2015, 23:18

      поскорей бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 7 июля 2015, 23:09

      Бывший главный тренер "зенита" Анатолий Бышовец поведал журналистам, что в питерском клубе, в бытность Виталия Мутко его президентом, в бюджете откровенно прописывалась денежная сумма на "работу" с футбольными судьями.

      "Когда я только стал работать в "зените", мы совместно с Мутко обсуждали годовой бюджет команды, там было, кажется, 700 тысяч долларов на работу с футбольными судьями прописано.......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан > Красно Синий воин 7 июля 2015, 23:40

      Переводишь тексты по сайтам?

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 22:35

      ни мутко ни симонян не нужны нашему футболу!
      ни в каком качестве.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 7 июля 2015, 22:20

      в Симоняне нуждается только попечительный совет спартака.

      0
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      Рейтинг: +179

      fr3nd 7 июля 2015, 22:17

      симонян дожил до преклонных лет, но ведёт себя как баба и тряпка, всё пытаясь свалить ответственность со своих плеч. и чо им так вася уткин восхищается

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      Рейтинг: +92

      Cynic 7 июля 2015, 22:16

      особенно силен в английском языке, гарвардский акцент

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