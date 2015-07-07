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    Паршивлюк пропустит месяц из-за травмы

    Защитник московского "Спартака" Сергей Паршивлюк будет вынужден пропустить ближайший месяц по причине травмы, полученной на одной из тренировок на сборе в Швейцарии. Футболист не участвует в товарищеском матче с немецким "Фрайбургом", который проходит в эти минуты.

    Предположительно Паршивлюк восстановится к поединку 4-го тура РФПЛ против "Крыльев Советов".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 20:03
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +31

      KURUM 9 июля 2015, 09:00

      Не везет, так не везет..

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 8 июля 2015, 02:17

      жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Zanuda-MU forever 8 июля 2015, 01:09

      ну Женя должен заменить , здоровья Сереже .

      0
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      Рейтинг: +63

      shvets 7 июля 2015, 23:03

      Здоровья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 22:46

      толку от него вовсе ноль - жалеть свинам нечего.
      а для сборной только облегчение.

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      Рейтинг: +49

      Alex 85 7 июля 2015, 22:40

      Комбаров К не хуже его сейчас,легко заменит.

      1
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      Рейтинг: +8757

      tesch 7 июля 2015, 22:07

      не везет Сереге.

      1
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 7 июля 2015, 22:05

      Здоровья. Очень жаль.

      2
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 7 июля 2015, 21:58

      Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 7 июля 2015, 21:14

      15 августа не хочет позорится. Больше на его нырки не ведутся,а о4ко еще болит ,после 0-4 на домашней базе.

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      Рейтинг: +274

      никита001 > RussianHorse 7 июля 2015, 21:59

      Вообще-то он до того сестрам Березуцким с Конифеем залудил головой, когда 3:0 Спартак выиграл.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > RussianHorse 8 июля 2015, 00:50

      и правильно. Он игрок основного состава. Из коней наша молодежка будет веревки вить, тренер такой.

      Кстати верно заметил товарищ, про гол головой от крайнего защитника.

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