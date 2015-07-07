Паршивлюк пропустит месяц из-за травмы

Защитник московского "Спартака" Сергей Паршивлюк будет вынужден пропустить ближайший месяц по причине травмы, полученной на одной из тренировок на сборе в Швейцарии. Футболист не участвует в товарищеском матче с немецким "Фрайбургом", который проходит в эти минуты.



Предположительно Паршивлюк восстановится к поединку 4-го тура РФПЛ против "Крыльев Советов".



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