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    Мутко выдвинут в кандидаты на пост президента РФС

    Федерация футбола Волгоградской области официально выдвинула в кандидаты на пост президента Российского футбольного союза нынешнего министра спорта РФ Виталия Мутко. Это решение было принято единогласно на заседании бюро исполкома ФФВО.

    Мутко уже возглавлял РФС в период с 2005-го по 2009-й год.

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    Источник: ФК «Ротор»

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    07.07.2015 19:24
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    Комментарии170
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      Рейтинг: +78

      Спартач-болельщик 8 июля 2015, 16:55

      ...триумвират создать Бубнов - Ловчев - (ещё кто-нибудь) а куратором ВВ.Путин ...
      ...без пинка сверху у нас никто не работает...

      0
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 > Спартач-болельщик 9 июля 2015, 22:50

      правильно надо голосовать за БУБНОВА!!!!!!!!!!будет порядок!!!!!!!таких как Мутко не будет!Во

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 8 июля 2015, 14:51

      Имя нового президента уже известно:(

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      Рейтинг: +12

      hoolio_g 8 июля 2015, 14:11

      Прочитал: "МУДКО ВЫКИНУТ". На полном серъёзе.

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 8 июля 2015, 10:33

      население России 145 млн человек...


      как не посмотришь-
      одни и те же люди занимают одни и те же должности

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      Рейтинг: +2782

      LOpp 8 июля 2015, 10:21

      этого растратчика и ворюгу, в тюрьму надо посадить.

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      Рейтинг: +167

      Мигалков > LOpp 8 июля 2015, 10:26

      Это слишком мягко для этого человека. У него нужно все конфисковать и заставить работать тренером с з/п 10 тыс. руб. и проживанием в общежитии.

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 8 июля 2015, 10:17

      это Ч.М.О питерско-зенитовское в сибирь гнать толстой палкой!!!

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      Рейтинг: +167

      Мигалков > Слуцкий 8 июля 2015, 10:23

      Ч.М.О. - это честный, мужественный, очаровательный?)

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 8 июля 2015, 10:17

      Вот и главные фигуранты подтягиваются! Это- супертяж, остальным можно... не волноваться!!!

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 8 июля 2015, 10:15

      Давай голосовать за БУБНОВА!!!!!!!!!Он честный!!!!Будет порядок и успех!!!!

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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды > cergei1971 8 июля 2015, 10:22

      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 8 июля 2015, 09:58

      Надо из Питера кого нибудь , Мутко не подойдет !

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий > Зенит это Халк 8 июля 2015, 10:12

      Путин подойдет

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 июля 2015, 09:51

      Это которые ликвидировали уважаемую команду "Ротор" !!!

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