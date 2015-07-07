"Ювентус" купил Дзадза за 18 млн евро

Туринский "Ювентус" проинформировал о переходе в команду нападающего "Сассуоло" Симоне Дзадза. "Старая синьора" заплатила за футболиста 18 миллионов евро, которые будет выплачивать на протяжении ближайших трех лет. Контракт форварда рассчитан на пять лет.



В минувшем сезоне "Серии А" Дзадза провел 31 игру и забил 11 мячей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!