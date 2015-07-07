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    "Ювентус" купил Дзадза за 18 млн евро

    Туринский "Ювентус" проинформировал о переходе в команду нападающего "Сассуоло" Симоне Дзадза. "Старая синьора" заплатила за футболиста 18 миллионов евро, которые будет выплачивать на протяжении ближайших трех лет. Контракт форварда рассчитан на пять лет.

    В минувшем сезоне "Серии А" Дзадза провел 31 игру и забил 11 мячей.

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    Источник: Twitter

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    07.07.2015 19:19
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    Комментарии110
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 10 июля 2015, 03:03

      Вот это правильно!Будет второй Скилаччи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Evgenii31 9 июля 2015, 22:38

      нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 21:36

      Удачи в "Юве"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Аталанта 8 июля 2015, 22:39

      ЯВНО УСИЛЕНИЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 8 июля 2015, 14:48

      Небольшая сумма для сегодняшнего рынка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 10:36

      удачи ему в юве.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 8 июля 2015, 10:09

      Сомнительный выбор между ним и Беррарди,я бы по моему лучше Беррарди вернуть,даже за место того же Моратты,который хоть и выручал,но все равно косячит много очень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 8 июля 2015, 09:38

      По частям рассчитаются...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      f_live 8 июля 2015, 09:24

      Походу следом за Карлитосом Юве покинет еще кто-то из нападающих, а то явно слишком много игроков на данную позицию!

      1
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      Рейтинг: +118

      Фанат футбола 67 8 июля 2015, 09:10

      Смотрел несколько игр Сассуоло. В этой команде выглядел явным лидером атак и голы породистые забивал.
      Что с ним станет в Юве- увидим.

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