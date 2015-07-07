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    Мостовой: "У Зе Луиша есть дриблинг, скорость и мощь"

    Известный в прошлом футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал покупку красно-белыми форварда португальской "Браги" Зе Луиша, который сегодня был официально представлен публике.

    "В России этого игрока знают не очень хорошо, но селекционная служба московского клуба наверняка долго его вела. Не так же просто ему предложен контракт сразу на 4 года. Зе Луиш находится в хорошем футбольном возрасте. Он обладает всеми необходимыми на данный момент качествами: мощью, хорошей скоростью и дриблингом. Другой вопрос, удастся ли ему полностью реализовать свой потенциал. Разных примеров много. Взять Вагнера Лава, который моментально адаптировался и начал забивать. А был еще Фернандо Кавенаги - заиграть не смог, хотя шансов у него было немало. По моему мнению, сейчас любой футболист с головой на плечах способен адаптироваться в команде", - сказал Мостовой.

    "Спартак" откроет сезон РФПЛ 17-го июля матчем против "Уфы".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 19:07
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +18

      RAPer 8 июля 2015, 09:30

      это футбольный мусор,к сожалению..(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      karnager 7 июля 2015, 22:31

      Два негра в нападении у Спартака - Зе Луиш и Промес - это такой будет негритянский спартаковский стиль? Пффф...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor 7 июля 2015, 21:09

      Ржите-пердите газом-гудите паровозом-а сезон покажет ху из вис.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 7 июля 2015, 21:02

      И кого Мостовой пытается обмануть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 7 июля 2015, 21:01

      поросят по осени считают - не стоит торопиться.
      не знает он еще во что влип!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Вакханалия 7 июля 2015, 20:56

      В общем, у Зе Луиша есть всё, чтобы раскатать оборону конюшни. Удачи ему в нашем чемпионате и по- больше голов конебомжам!
      Вперёд Спартак!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 20:52

      Ну-ну

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      CaMpeR_RM 7 июля 2015, 20:36

      очередной неудачник который пришел в клуб неудачников, ничего особенного, а мостовой трепло...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +73

      РусФут 7 июля 2015, 20:36

      Ну не знаю, смотрел на днях ролики в ютубе про него-ничего выдающегося.

      1
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 7 июля 2015, 20:35

      Занимаетесь с легионером сначала в дубль на пару месяцев

      0
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