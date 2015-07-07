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    Никола Аморузо: "Уверен, что Аленичев выиграет множество трофеев со "Спартаком"

    Бывший нападающий "Ювентуса" Никола Аморузо отметил, что тренерский потенциал Дмитрия Аленичева проявлялся еще во времена их совместной игры за "Перуджу". Россиянин и итальянец выступали вместе в итальянском клубе с 1999 по 2000 год.

    "У меня прекрасные воспоминания об Аленичеве, – приводит Itasportpress.it слова Аморузо. – Это особенный футболист и идеальный партнер на футбольном поле. Как футболист он был очень техничен и профессионален. Сезон в "Перудже" он провел великолепно, даже несмотря на то, чтоему приходилось бороться за место в составе с Хидетоши Накатой. Уже тогда было видно, что из него может вырасти большой тренер, так как он часто давал полезные советы, касающиеся тактики команды. У Дмитрия огромный опыт, и я уверен, что он выиграет множество трофеев со "Спартаком". Желаю ему удачи, потому что это удивительный человек".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 18:50
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +232

      hofman 8 июля 2015, 12:16

      Что ты добавить. Самый титулованный футболист России! Да же с Мауром довелось поработать. Любой наш тренер позавидует его опыту.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 8 июля 2015, 05:56

      Ему всего то работать полгода, в Спартаке много бывших Спартачи, это как басня Крылова. Удачи Вам)))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Zanuda-MU forever 8 июля 2015, 01:12

      твои слова да богу в уши !)

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 июля 2015, 23:48

      Много трофеев может выигрывать только Великий ЦСКА!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +135

      zenit advokaat > Великий ЦСКА Москва 8 июля 2015, 00:26

      конявые вы уже в пролете. зенит лидер и чемпион!!!
      за 2 место вас спартак и локо обуют

      1
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    • ...
      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 7 июля 2015, 23:13

      Никола Аморузо не смеши народ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 июля 2015, 22:59

      будем надеется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 7 июля 2015, 22:37

      Со спартаком можно выиграть только пустое множество трофеев.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Vezha 7 июля 2015, 21:27

      Свинорылые только и делают что каждый год, когда приходит новый тренер орут :ну всё, ну сейчас мы всех и всяк, а к новому году затыкаю рыльца и даже не пи пи

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Vezha 7 июля 2015, 22:04

      проект с берега невы, уже два года не может обыграть Великий Спартак!))

      1
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan > REDWHITE_ 7 июля 2015, 23:10

      что? ахахах

      1
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 7 июля 2015, 21:23

      кубок соли и турнир кожаный мяч

      2
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      Рейтинг: +232

      ТОС > Пичушкин 8 июля 2015, 03:01

      кожаную флейту

      0
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      Рейтинг: +29

      Vezha 7 июля 2015, 21:22

      Просто :ахахахахахахаха, ну насмешил итальяшка

      4
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