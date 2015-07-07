Александр Ивченко возглавит "Тюмень"

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ФК "Тюмень" объявил имя нового главного тренера. Им стал Александр Ивченко, сообщает официальный сайт команды.
Последним клубом, который тренировал 63-летний специалист, был "Зенит-Ижевск" с 2011 по 2013 гг.
По итогам прошлого сезона ФНЛ "Тюмень" заняла 9 место в турнирной таблице.
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