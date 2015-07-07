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    Александр Ивченко возглавит "Тюмень"

    ФК "Тюмень" объявил имя нового главного тренера. Им стал Александр Ивченко, сообщает официальный сайт команды.

    Последним клубом, который тренировал 63-летний специалист, был "Зенит-Ижевск" с 2011 по 2013 гг.

    По итогам прошлого сезона ФНЛ "Тюмень" заняла 9 место в турнирной таблице.

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    Источник: ФК «Тюмень»

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    07.07.2015 18:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 18:36

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      Рейтинг: +10

      zeverum 7 июля 2015, 18:35


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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