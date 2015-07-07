Черышев начнет подготовку к сезону с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Денис Черышев начнет подготовку к сезону вместе с мадридцами. Об этом рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев.



Ранее сообщалось, что "Вильярреал", в котором Черышев провел прошлый сезон на правах аренды, хочет арендовать игрока еще на год.



"На данный момент могу сказать одно - послезавтра Денис начнет подготовку к сезону в "Реале", - цитирует Черышева-старшего ТАСС.



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