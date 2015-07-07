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    Черышев начнет подготовку к сезону с "Реалом"

    Полузащитник "Реала" Денис Черышев начнет подготовку к сезону вместе с мадридцами. Об этом рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев.

    Ранее сообщалось, что "Вильярреал", в котором Черышев провел прошлый сезон на правах аренды, хочет арендовать игрока еще на год.

    "На данный момент могу сказать одно - послезавтра Денис начнет подготовку к сезону в "Реале", - цитирует Черышева-старшего ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    07.07.2015 17:51
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 8 июля 2015, 00:36

      погонет реаль это полено в аренду. такая уж его буратинья судьба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      рус фан 7 июля 2015, 22:05

      У Дениса появился шанс, поиграть в основе Реала, но конечно начнет со скамейки.

      0
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      Рейтинг: +13

      359569 7 июля 2015, 21:56

      удачи ему

      1
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      Рейтинг: +126

      VINTRA 7 июля 2015, 20:02

      Даже на скамейке может места не хватить )) Зря Денис пиарится, играть надо, оставался бы в Вильярреале

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 7 июля 2015, 19:27

      Освоит новый нырки и симуляции грядущего сезона

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 19:18

      этот парень не пропадёт

      0
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      Рейтинг: +699

      Пластун 7 июля 2015, 19:15

      Только не смейтесь!!! Сегодня в бегущей строке на одном канале ТВ была новость- Реал хочет купить у ПСЖ ...... ИБРАГИМОВИЧА!... Не знаю правдивая ли информация, но у кого то уже гель начинает расплёскиваться.)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      Cektor 7 июля 2015, 19:11

      ничего ему там не светит

      1
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 19:07

      Не хотелось бы, чтобы он там остался...загубит парня скамейка...да и травмы еще...в вильярреале хотя бы прилично выглядел.

      0
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 7 июля 2015, 18:52

      Молодец отец у Черышева.Наши бы агенты,уже раз десять перепродали бы,и играл бы он сейчас на лавке где-нибудь в России.

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