Угу Алмейда проходит медобследование в "Анжи"

Решил почитать эту новость, вижу один срач на ветке, устроенный недалеким националистом.
Бывший нападающий краснодарской "Кубани" Угу Алмейда близок к переходу в махачкалинский "Анжи".
В настоящее время игрок находится в Риме, где проходит медобследование для "Анжи". По его итогам будет принято решение о контракте.
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