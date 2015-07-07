Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Угу Алмейда проходит медобследование в "Анжи"

    Бывший нападающий краснодарской "Кубани" Угу Алмейда близок к переходу в махачкалинский "Анжи".

    В настоящее время игрок находится в Риме, где проходит медобследование для "Анжи". По его итогам будет принято решение о контракте.

    В прошлом сезоне 31-летний португалец выступал за краснодарскую «Кубань», за которую провёл 10 матчей в премьер-лиге и забил два мяча. На счету нападающего также 56 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 19 мячей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии108
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 июля 2015, 10:04

      Решил почитать эту новость, вижу один срач на ветке, устроенный недалеким националистом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 8 июля 2015, 09:01

      А модеры чё,все в Крым уехали?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      нoГГано 8 июля 2015, 08:16

      Не путевое приобретение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      авалон 7 июля 2015, 23:58

      товой бос ,ты черт конченный

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 7 июля 2015, 22:32

      неожиданно... ну раз подписывают то надеюсь Палыч знает зачем, побольше голов Алмейде с Анжи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      goga1332 7 июля 2015, 20:48

      дружно ждем очередного позора от дагестанского дома престарелых и обиженных жизнью жить как скот в кишлаках по уши в навозе на одни лишь дотации ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      tamerlan71 > goga1332 7 июля 2015, 20:50

      - cказало roвнo

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      goga1332 > tamerlan71 7 июля 2015, 20:53

      это ты только про себя или за весь кавказ ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      tamerlan71 > goga1332 7 июля 2015, 20:58

      - добавило [Соблюдайте правила ].

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин > goga1332 7 июля 2015, 21:27

      слушай ты грузин. ты в жизни когда нибудь отвечал за свои слова? или ты только в рабочем туалете в обеденный перерыв свои высеры строчишь? как тебя ещё не грохнули в твоём новочеркасске

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин > goga1332 7 июля 2015, 21:33

      89064297433 случаем не твой телефон?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > goga1332 7 июля 2015, 21:41

      Верно подмечено. Правильные слова говоришь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > Пичушкин 7 июля 2015, 21:44

      Ты чё с.ка кавказская страх потеряла? В Новочеркасске норм пацаны, которые ч.рок на куски режут

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин > Твой Босс и Отец 7 июля 2015, 22:12

      Во-первых я русский это -раз. Во вторых это не "ч#рки", а мои друзья. В третьих дать бы тебе молотком по голове и скинуть в колодец как это делал Александр....А в четвёртых гога не русский, а обыкновенный грузин. Так что катись ты лесом школьник, радуйся каникулам.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      el barsa > goga1332 8 июля 2015, 06:32

      Я ТВОЮ МАМУ ЕБ Л

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      el barsa > Твой Босс и Отец 8 июля 2015, 06:33

      И ТВОЮ ТОЖЕ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 7 июля 2015, 20:42

      ну норм че,на замену можно брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 7 июля 2015, 20:08

      Хм...не верится, что в Анжи у Алмейды дела пойдут в гору.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 7 июля 2015, 19:34

      skynet и твой босс. Вы приблудные свиньи. Если у вас так накипелось на нас, то что вы в инете сидите? Найдите в своем городе горца, и скажите ему прям в лоб, что и как вы о нем думаете. Ой, что это я,зачем на рандеву, када можно в инете гадости писать про кавказцев, мужество то нет!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > Нохчи Чоь 7 июля 2015, 20:17

      Говорил и не раз и тебе скажу, если надо, чуpка ты е.yчая

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь > Твой Босс и Отец 7 июля 2015, 20:32

      Да пошел ты короче

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      9 Batistuta 9 > Твой Босс и Отец 7 июля 2015, 20:36

      Че рассист?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      tamerlan71 > 9 Batistuta 9 7 июля 2015, 20:37

      нет, балаболист без особой программы.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +514

      Amanreca > Твой Босс и Отец 7 июля 2015, 20:42

      Болет за мышей,ну он и не человек:(

      Черный ты:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      Ахад > Нохчи Чоь 7 июля 2015, 21:28

      +++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 19:14

      это серьёзно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11