Угу Алмейда проходит медобследование в "Анжи"

Бывший нападающий краснодарской "Кубани" Угу Алмейда близок к переходу в махачкалинский "Анжи".



В настоящее время игрок находится в Риме, где проходит медобследование для "Анжи". По его итогам будет принято решение о контракте.



В прошлом сезоне 31-летний португалец выступал за краснодарскую «Кубань», за которую провёл 10 матчей в премьер-лиге и забил два мяча. На счету нападающего также 56 матчей за сборную Португалии, в которых он забил 19 мячей.