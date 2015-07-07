УЕФА обсуждает вопрос о попадании победителей национальных кубков в Лигу Чемпионов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об инициативе УЕФА, которая предлагает повысить значимость национальных Кубков. По его словам, УЕФА в скором времени может принять решение о том, что победители Кубков своих стран будут попадать в Лигу Чемпионов, а не в Лигу Европы.

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"В настоящее время в УЕФА ведется обсуждение вопроса, чтобы обладатели Кубков своих стран попадали напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, а не Лиги Европы, - отметил Прядкин. - Скорее всего, это предложение будет принято. Соответственно значимость Кубка значительно возрастает".