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    УЕФА обсуждает вопрос о попадании победителей национальных кубков в Лигу Чемпионов

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал об инициативе УЕФА, которая предлагает повысить значимость национальных Кубков. По его словам, УЕФА в скором времени может принять решение о том, что победители Кубков своих стран будут попадать в Лигу Чемпионов, а не в Лигу Европы.

    "В настоящее время в УЕФА ведется обсуждение вопроса, чтобы обладатели Кубков своих стран попадали напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, а не Лиги Европы, - отметил Прядкин. - Скорее всего, это предложение будет принято. Соответственно значимость Кубка значительно возрастает".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 17:05
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +20

      germzlm 8 июля 2015, 13:54

      Только с квалификации. На прямую групповую это чушь

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 12:35

      Ну тогда в ЛЧ будет много проходных матчей и очень много прямо скажем не топовых команд! Потому что в кубках страны очень часто выигрывают не явные фавориты)

      1
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      Рейтинг: +58

      katalonez 8 июля 2015, 09:06

      Даёшь 64 команды в группах ЛЧ, в ЛЕ можно брать выше 15 места, а на Евро чтоб все сразу команды участвовали, на фиг эти отборочные вот ох**нно будет

      0
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      Рейтинг: +34

      Блуждающий 8 июля 2015, 07:20

      Лига чемпионов и так не соответствует своему названию, они еще больше хотят отдалить его) Меняйте название турнира тогда

      1
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 7 июля 2015, 23:56

      ну групповой этап не стоит..все таки видеть локо в группе и видеть как там возят их не хотелось бы..а вот в 3й квал.раунд стоит

      2
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 7 июля 2015, 23:47

      И какому же ********* пришла в голову такая ******** мысль.

      1
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      Рейтинг: +67

      Diendes 7 июля 2015, 23:39

      в какой на*х*рен групповой этап?во 2 раунд квалификациии хотя бы

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 7 июля 2015, 23:15

      Давно пора принимать такое решение!

      0
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      Рейтинг: +102

      Silva11 7 июля 2015, 23:14

      ага, какой-нибудь Лестер попадет в ЛЧ и там его в группе ждет 6 матчей ада

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      Рейтинг: +223

      DXTK 7 июля 2015, 22:52

      Рад будет больше всех в АПЛ Арсенал, что если даже снова 4 место возьмут то на прямую попадут в ЛЧ. Но попадает только Чемпион.
      А лучше бы вернули Кубок обладателя Кубков. То есть все Европейские команды Победители играют в одельном Кубке Уэфа и проводить его Летом между сезонами.

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