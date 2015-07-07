"Mitsubishi" заключила первый в истории спонсорский контракт в России

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Партнером крупного автоконцерна "Mitsubishi" стал казанский "Рубин".
"Контракт будет подписан на год с возможностью продления - "Mitsubishi" ориентируется на долгосрочные отношения", - говорит представитель автоконцерна в России Екатерина Колесникова.
По ее словам, это первый спонсорский контракт "Mitsubishi" в России. Стоимость контракта - на уровне средних контрактов аналогичного характера в европейском футболе: речь идет о сумме не менее 1 миллиона евро.