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    "Mitsubishi" заключила первый в истории спонсорский контракт в России

    Партнером крупного автоконцерна "Mitsubishi" стал казанский "Рубин".

    Японский автопроизводитель "Mitsubishi" и казанский клуб "Рубин" 14 июля планируют подписать соглашение об эксклюзивном партнерстве.

    "Контракт будет подписан на год с возможностью продления - "Mitsubishi" ориентируется на долгосрочные отношения", - говорит представитель автоконцерна в России Екатерина Колесникова.

    По ее словам, это первый спонсорский контракт "Mitsubishi" в России. Стоимость контракта - на уровне средних контрактов аналогичного характера в европейском футболе: речь идет о сумме не менее 1 миллиона евро.

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    Источник: Бобсоккер

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    07.07.2015 16:38
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +12

      ZILANT 11 июля 2015, 20:30

      Любишь кататься, люби и саночки возить!

      0
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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 8 июля 2015, 14:46

      Митсубиси серьёзная машинка, дизайн на уровне, удачи Рубину с новым спонсором, теперь надо в ЛЕ показать, что японцы не ошиблись в команде...

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      Рейтинг: +392

      juventus186 8 июля 2015, 00:49

      Слушайте, я, может, сейчас смешной вопрос задам, как некоторым может показаться, но тем не менее....
      А какие выгоды у спонсора от траты денег!!!???

      1
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      Рейтинг: +8

      от себя добавлю > juventus186 8 июля 2015, 14:52

      если ты сталкивался с таким понятием как бренд, то должен знать, что спонсорством занимаются серьезные фирмы и чем больше мелькает на виду ихние шильдики и названия тем дороже бренд, а соответственно и стоимость товара

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > от себя добавлю 8 июля 2015, 23:17

      Спасибо:-)

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 22:30

      это правда круто!

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      Рейтинг: +151

      311 7 июля 2015, 22:18

      Вкус есть у японцев. Рубин самый нормальный клуб в России!

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      Рейтинг: +8

      от себя добавлю > 311 8 июля 2015, 15:00

      Перспективный и пенсионеров мало.

      1
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      Рейтинг: +22

      zshrekzs 7 июля 2015, 22:02

      УСЁ!!!ТЕРЬ КАЖНАМУ ПО МАШИНЕ:НА ТРЕНИРОВКУ НА МИЦИКЕ,ВА БАНЮ НА МИЦИКЕ ....;ДРУГОЙ МАРКИ НИЗЯ-ШТРАФ!МЫ В еропеееееееееее!ось как то так

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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 7 июля 2015, 21:52

      Вот только стоило в Европе поиграть и уже спонсоры потянулись!!!

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 7 июля 2015, 20:09

      Можно было найти клуб и по интереснее, Ростов, к примеру, там Курбан.

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      Рейтинг: +8

      от себя добавлю > caravanbashi 8 июля 2015, 14:54

      интересней Рубина - команды нет!

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 7 июля 2015, 19:37

      теперь все в рубине на лансерах гонять будут

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Петр 1 8 июля 2015, 00:51

      А в Питере зато Ниссанки рулить будут, ништяк, классная тачила, у нас на ДВ много ездит и ниссанов и митсубиси, тойоты тоже лазят:-)))

      1
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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 7 июля 2015, 19:02

      Теперь мне придется за Рубин топить, езжу на такой))

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      Рейтинг: +20

      Naraz > Mitsubanchik 7 июля 2015, 19:08

      очень любишь её,раз даже ник соответствующий)

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Mitsubanchik 8 июля 2015, 00:47

      MITSUBISHI - НАДЕЖНО!!!ХА-ХА!!!
      КЛЕВЫЕ ТАЧКИ - НИКТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ, НО МНЕ БОЛЬШЕ ПО ДУШЕ NISSAN TEANA!!!
      Это уже к Зениту, эх, знал бы , что так футболистам будет житься в 2000- х, не пил бы пиво, а е.......ил на тренировках!!!:-((

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