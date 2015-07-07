Боярский: "Аршавин еще вернется в "Зенит"

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, известный болельщик питерского "Зенита", выразил мнение, что экс-полузащитник команды Андрей Аршавин еще вернется в нее в качестве игрока:



"Такими игроками, как Андрей Аршавин, "Зениту" не стоит разбрасываться, - приводит ТАСС слова Боярского. - Тем более что с нового сезона будет ужесточен лимит на иностранных игроков и на поле должно играть больше российских футболистов. Я допускаю, что в будущем Аршавин вернется обратно в "Зенит". Но только как игрок, а не менеджер клуба.









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