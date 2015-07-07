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    Боярский: "Аршавин еще вернется в "Зенит"

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский, известный болельщик питерского "Зенита", выразил мнение, что экс-полузащитник команды Андрей Аршавин еще вернется в нее в качестве игрока:

    "Такими игроками, как Андрей Аршавин, "Зениту" не стоит разбрасываться, - приводит ТАСС слова Боярского. - Тем более что с нового сезона будет ужесточен лимит на иностранных игроков и на поле должно играть больше российских футболистов. Я допускаю, что в будущем Аршавин вернется обратно в "Зенит". Но только как игрок, а не менеджер клуба.

    Конечно, главный тренер Виллаш-Боаш - это человек, который соображает, он привел "Зенит" к золотым медалям чемпионата. Но для всех болельщиков, и для меня в том числе, это очень грустные изменения. Уходящие футболисты очень много сделали для "Зенита". И когда тот же Аршавин выйдет на "Петровский" в форме "Кубани", то он не услышит в свой адрес от питерской торсиды каких-то обидных слов. Наши болельщики будут ему аплодировать. Они понимают, что Андрей ушел из своего родного клуба не по своей воле".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 15:32
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +20

      Valeron_hbk 8 июля 2015, 23:36

      Сказал то, о чем все мы думаем!
      Зенит уже давно не одна команда. Единым духом тут и не пахнет. Очень жаль.

      0
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      Рейтинг: +243

      No problem 7 июля 2015, 23:14

      Зеленоглазое такси....
      до сих пор напеваю в караоке, под лишнее 200грамм

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 7 июля 2015, 22:32

      Конечно вернется.
      "Аршавин - 20 лет спустя".
      "Аршавин - 30 лет спустя".

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 22:29

      правильно!

      0
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      Рейтинг: +9

      dostal 7 июля 2015, 21:56

      у-га-га-га-га.

      0
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      Рейтинг: +72

      кони-рулят 7 июля 2015, 21:34

      в качестве газонокосильщика)))

      0
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 7 июля 2015, 21:32

      конечно вернётся когда вы на вылет будете стоять без газового народного бобла. Другие то вам уже не по карману будут!

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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 7 июля 2015, 21:05

      Аршавин в Зените 20 лет спустя...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 19:19

      Вряд ли

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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 18:46

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