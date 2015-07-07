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    Касильяс может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Примейры

    Голкипер Икер Касильяс может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории португальского чемпионата, если согласится перейти в "Порту".

    По информации источника, португальский клуб предлагает испанцу зарплату в 210 тысяч евро в месяц (2,5 миллиона евро в год), что является рекордной суммой для Примейры. Однако это намного меньше, чем зарабатывает Касильяс сейчас в составе мадридского "Реала" (7,5 миллионов евро).

    Известно, что в "Порту" надеются подписать контракт с вратарем 9 июля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 15:08
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:41

      круто

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 8 июля 2015, 16:59

      неушто в Примейре максимальная зарплата у футболиста меньше чем у примерно 10 самых высокооплачиваемых в РПЛ? капец, с ума сойти, не знал об этом, и за что только нашим платят. Никогда не думал что в Примейре макс. зарплаты всего около 2 млн. евро в год - учитывая такие клубы как Порту и Бенфика..../

      0
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      Рейтинг: +159

      КПР 8 июля 2015, 07:42

      Больше пиара, чем правды.

      1
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      Рейтинг: +28

      ariec93 7 июля 2015, 21:32

      210 тысяч евро в месяц? всего то, да. ну лет 70 поработать.

      0
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      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 7 июля 2015, 20:31

      Для кипера перебор (для примейры)

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 7 июля 2015, 19:52

      Ждем дальше уток!

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      Рейтинг: +10

      zeverum 7 июля 2015, 19:00


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 18:47

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      Рейтинг: +95

      Apxangel 7 июля 2015, 18:45

      зачем он им?

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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 18:27

      много, много вопросов

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