Касильяс может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Примейры

Голкипер Икер Касильяс может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории португальского чемпионата, если согласится перейти в "Порту".



По информации источника, португальский клуб предлагает испанцу зарплату в 210 тысяч евро в месяц (2,5 миллиона евро в год), что является рекордной суммой для Примейры. Однако это намного меньше, чем зарабатывает Касильяс сейчас в составе мадридского "Реала" (7,5 миллионов евро).



Известно, что в "Порту" надеются подписать контракт с вратарем 9 июля.



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