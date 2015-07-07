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    Буффон написал прощальное письмо для Пирло

    Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в одной из спортивных соц.сетей написал прощальное письмо для Андреа Пирло, который перешел в этом межсезонье в клуб MLS "Нью-Йорк Сити".

    "Люди используют разные слова, чтобы сказать тебе "прощай" и желают тебе новых побед. Я же предпочту лишь одним словом выразить всё, через что мы прошли. Это слово - Друг.

    Удачи тебе, друг. Удачи в настоящем и будущем. Спасибо за всё, что было у нас в прошлом. Спасибо за те часы безрассудства, которые у нас были. Спасибо за слёзы счастья и грусти. Мы всё переживали вместе, всегда друг друга поддерживали. Спасибо, что научил меня верить, что в спорте возможно даже то, что другим кажется невозможным.
    Друг - это самое дорогое слово, и самое лучшее слово, которое было придумано. Быть другом - это лучшее, что люди могут сделать друг для друга", - написал вратарь в спортивной социальной сети Sportlobster.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 14:44
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +46

      Karakas 7 июля 2015, 22:21

      живут в свое удовольствие и даже чемпионы мира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      Triem 7 июля 2015, 21:21

      Оба великие! Жаль что время берет своё(!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 7 июля 2015, 21:08

      да, молодчины. оба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Arhive 7 июля 2015, 21:06

      молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Bibras 7 июля 2015, 20:03

      Красава!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      ALBA-BARSELONA 7 июля 2015, 19:53

      Среди футбольного мира мира мало таких благородных мужчин как Буффон и Пирло

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      real_rmadrid 7 июля 2015, 19:29

      Это же сам Эль-Буфф!))) Он про Эль-Маэстро!))) Трогательно.

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      Рейтинг: +157

      Rechter 7 июля 2015, 19:24

      Ванильненько

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      Рейтинг: +36

      aventure61 7 июля 2015, 19:21

      Красавцы оба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      zeverum 7 июля 2015, 19:00


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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