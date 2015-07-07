Буффон написал прощальное письмо для Пирло

живут в свое удовольствие и даже чемпионы мира
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в одной из спортивных соц.сетей написал прощальное письмо для Андреа Пирло, который перешел в этом межсезонье в клуб MLS "Нью-Йорк Сити".
"Люди используют разные слова, чтобы сказать тебе "прощай" и желают тебе новых побед. Я же предпочту лишь одним словом выразить всё, через что мы прошли. Это слово - Друг.
Удачи тебе, друг. Удачи в настоящем и будущем. Спасибо за всё, что было у нас в прошлом. Спасибо за те часы безрассудства, которые у нас были. Спасибо за слёзы счастья и грусти. Мы всё переживали вместе, всегда друг друга поддерживали. Спасибо, что научил меня верить, что в спорте возможно даже то, что другим кажется невозможным.
Друг - это самое дорогое слово, и самое лучшее слово, которое было придумано. Быть другом - это лучшее, что люди могут сделать друг для друга", - написал вратарь в спортивной социальной сети Sportlobster.
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