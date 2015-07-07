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    "Манчестер Юнайтед" предлагает "Баварии" 82 млн евро за Мюллера

    "Манчестер Юнайтед" пытается заполучить форварда "Баварии" Томаса Мюллера. По сообщению источника, английский клуб предлагает за игрока 82 миллиона евро.

    Известно, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге встретился с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом по поводу трансфера Мюллера.

    Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы обменять Ди Марию в "Баварию" на Мюллера и Роббена.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 14:16
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    Комментарии250
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 10 июля 2015, 18:05

      сколько ж тогда стоит ДМ, страшно подумать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 июля 2015, 23:05

      САФ не у руля клуба пошли огромные траты!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 8 июля 2015, 23:00

      мне вот интересно,если Барса начнёт сосать,куда же твоя голова эмигрирует?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 8 июля 2015, 18:36

      похоже глоров баварки ряды поредеют начисто ....будет мюнхренское вымирание..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > KATALONIAFAN 8 июля 2015, 22:59

      мне вот интересно,если Барса начнёт сосат,куда же твоя голова эмигрирует?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > DonnyDarko 9 июля 2015, 18:39

      мне вот интересно какой нормальный серб будет болеть за немецкое хуйло ..... ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 8 июля 2015, 18:36

      намечается сделачка от каторой баварки будет трудно отказаться...МЮ хочет взять баблом красаво!!

      0
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 8 июля 2015, 15:23

      Мюллер за 82 млн? мю сошёл с ума!

      1
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      Рейтинг: +17

      baltazar M-C 8 июля 2015, 12:34

      Разбрасываемся баблищем...что МЮ чТо МС ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 10:22

      опять эти слухи.((

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 8 июля 2015, 09:21

      мюллер выдающийся игрок. немного недооцененный сми и это даже хорошо. потенциально он сегодня один из лучших нападающих мира. если мю получит его в обмен на ди марию, то это будет решением многих проблем.

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 8 июля 2015, 07:21

      Мешок

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