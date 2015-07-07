"Манчестер Юнайтед" предлагает "Баварии" 82 млн евро за Мюллера

сколько ж тогда стоит ДМ, страшно подумать!
"Манчестер Юнайтед" пытается заполучить форварда "Баварии" Томаса Мюллера. По сообщению источника, английский клуб предлагает за игрока 82 миллиона евро.
Известно, что председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге встретился с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом по поводу трансфера Мюллера.
Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы обменять Ди Марию в "Баварию" на Мюллера и Роббена.
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