Матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада Коллума

Честно, буду болеть за Севилью, хотя мне обе "испанские" команды ТАК ДОРОГИ!!!
Одна Зенит выбила традиционно, вторая - Юве без "ушастого" оставила!!!
Ну, как говорится, победителей не судят.
В любом случае на данный момент эти две команды - вильнейшие в Европе!!!
Судейская бригада во главе с шотландским арбитром Уильямом Коллумом будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между "Барселоной" и "Севильей".
Матч между победителем Лиги Чемпионов и триумфатором Лиги Европы пройдет 11 августа в Тбилиси.
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