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    Матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада Коллума

    Судейская бригада во главе с шотландским арбитром Уильямом Коллумом будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между "Барселоной" и "Севильей".

    Матч между победителем Лиги Чемпионов и триумфатором Лиги Европы пройдет 11 августа в Тбилиси.

    Лайнсменами назначены ирландец Дэмьен Макгрэт и шотландец Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники - шотландцы Бобби Мэдден и Кевин Клэнси, резервный арбитр - шотландец Грэм Чэмберс
    .
    В прошлом сезоне 36-летний Коллум работал на шести играх Лиги чемпионов, в том числе на четвертьфинальном матче "Монако" - "Ювентус".

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    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2015 13:25
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +392

      juventus186 8 июля 2015, 02:26

      Честно, буду болеть за Севилью, хотя мне обе "испанские" команды ТАК ДОРОГИ!!!
      Одна Зенит выбила традиционно, вторая - Юве без "ушастого" оставила!!!
      Ну, как говорится, победителей не судят.
      В любом случае на данный момент эти две команды - вильнейшие в Европе!!!

      0
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 7 июля 2015, 20:29

      Как давеча сказал Барсенога надо делать четыребл!)

      3
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      Рейтинг: +10

      zeverum 7 июля 2015, 18:47


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 7 июля 2015, 17:55

      Главное чтобы судили хорошо, остальное как то по боку. Visca El Barca!

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > ArtNow 7 июля 2015, 23:04

      Здесь ты правильно сказал , а кто в соперниках Севилья Унаи Эмери.Не очень приятный соперник для нынешней Барсы. Если это она.

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      Рейтинг: +128

      ArtNow > AlexanderP622 7 июля 2015, 23:26

      Этот трофей не имеет особого статуса, так что я особо переживать не буду если не победим.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > ArtNow 7 июля 2015, 23:57

      Я лично тоже но и соперник не очень приятный.Вроде с ними не принципиально да..?

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      Рейтинг: +370

      Apsny 7 июля 2015, 17:09

      Хоть не из Испании бригада).

      1
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 7 июля 2015, 16:07

      Надо брать кубок

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > TheDDS 7 июля 2015, 23:04

      Севилья Унаи Эмери.Не очень приятный соперник для нынешней Барсы.

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      Рейтинг: +135

      Felipe Rivera 7 июля 2015, 14:22

      Суперкубок! Моя прелесть! Коллум! Коллум!

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      Рейтинг: +686

      старина 7 июля 2015, 14:22

      Пробить чтоли выезд....

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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 июля 2015, 14:20

      Вот это праздник для грузинов)))

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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 14:19

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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