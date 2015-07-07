Матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада Коллума

Судейская бригада во главе с шотландским арбитром Уильямом Коллумом будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между "Барселоной" и "Севильей".



Матч между победителем Лиги Чемпионов и триумфатором Лиги Европы пройдет 11 августа в Тбилиси.





Лайнсменами назначены ирландец Дэмьен Макгрэт и шотландец Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники - шотландцы Бобби Мэдден и Кевин Клэнси, резервный арбитр - шотландец Грэм Чэмберс

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