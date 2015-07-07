24 июля РФС проведет заседание по вопросу разработки проекта финансового регламента

Заседание рабочей группы по разработке проекта финансового регламента Российского футбольного союза запланировано на 24 июля.



Ранее исполком РФС выступил за то, чтобы главный тренер национальной сборной Фабио Капелло сохранил свой пост, однако руководство организации вновь намерено провести переговоры с итальянцем относительно его будущего в команде.



6 февраля РФС погасил первый долг по зарплате Капелло, для выплаты которого российский бизнесмен Алишер Усманов предоставил организации целевой кредит в размере 400 миллионов рублей. Однако 7 мая стало известно, что зарплата тренера за апрель также не была перечислена. 22 июня Усманов вновь выделил кредит в размере 300 миллионов рублей для погашения задолженностей перед Капелло.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.