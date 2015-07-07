Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    24 июля РФС проведет заседание по вопросу разработки проекта финансового регламента

    Заседание рабочей группы по разработке проекта финансового регламента Российского футбольного союза запланировано на 24 июля.

    Ранее исполком РФС выступил за то, чтобы главный тренер национальной сборной Фабио Капелло сохранил свой пост, однако руководство организации вновь намерено провести переговоры с итальянцем относительно его будущего в команде.

    6 февраля РФС погасил первый долг по зарплате Капелло, для выплаты которого российский бизнесмен Алишер Усманов предоставил организации целевой кредит в размере 400 миллионов рублей. Однако 7 мая стало известно, что зарплата тренера за апрель также не была перечислена. 22 июня Усманов вновь выделил кредит в размере 300 миллионов рублей для погашения задолженностей перед Капелло.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июля 2015, 17:57

      Кредит? ))) а кто ж его вернет то ? ))
      Так и пишите, что Усманова вежливо попросили "помочь".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 июля 2015, 17:49

      Однако Дон в очередной раз не откажется от такой синекуры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 7 июля 2015, 15:45

      А Кателло слушает да ест)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      хай 7 июля 2015, 14:32

      алишер усманов теперь владелец рфс

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита > хай 7 июля 2015, 17:26

      Ты ошибаешься,Великий Пу в России всем владеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 14:23

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 14:06

      Круто, чё!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 7 июля 2015, 13:52

      Заседание возглавляет зиц председатель артели РФС...уважаемый в определённых кругах, господин Гинер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      КержаковНа 7 июля 2015, 13:46

      6 февраля РФС погасил первый долг по зарплате Капелло, для выплаты которого российский бизнесмен Алишер Усманов предоставил организации целевой кредит в размере 400 миллионов рублей. Однако 7 мая стало известно, что зарплата тренера за апрель также не была перечислена. 22 июня Усманов вновь выделил кредит в размере 300 миллионов рублей для погашения задолженностей перед Капелло.(С)======400 лямов деревянных прошло мимо кассы....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 7 июля 2015, 13:42

      Кстати, Толстых уже нет в РФС, почему не заключен спонсорский контракт с Газпромом??? Хватит доить Усманова! С такими "кредитами" в Российский футбол он Ротор мог возродить! Позор Мутко и его руководителям!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 7 июля 2015, 13:25

      Видно большой грех лежит на Алишере, никак он откупиться не может.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11