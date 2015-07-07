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    "Ливерпуль" и "Бернли" определят сумму компенсации за Ингса в арбитражном суде

    Английские клубы "Ливерпуль" и "Бернли" не могут договориться о сумме компенсации за форварда Дэнни Ингса, который перешел в мерсисайдский клуб на правах свободного агента в этом межсезонье.

    "Ливерпуль" должен выплатить компенсацию за молодого игрока, но команды не могут прийти к общему решению. "Красные" готовы предложить "Бернли" 6 миллионов фунтов, однако ланкаширцы оценивают его в 10 миллионов.

    Клубы обратятся в арбитражный суд, чтобы решить вопрос с суммой компенсации. Однако эта проблема не мешает Ингсу тренироваться с новой командой.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 12:14
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +392

      juventus186 8 июля 2015, 08:59

      Бернли "зеленая" душит, Ливерпуль на принцип пошел - в итоге "усреднят" - 8 лямов в пользу истца!!!
      Я б на месте судьи так бы сделал, чтоб мозг потом не е......ли ни те, ни другие!!!

      0
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      Рейтинг: +20

      Francy Francy 7 июля 2015, 20:04

      ничиво левирпуль нормально не может сделать: ни в лч попасть, ни за ингса заплатить

      1
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      Рейтинг: +686

      старина 7 июля 2015, 17:43

      Где ливер там скандал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 7 июля 2015, 17:17

      В итоге с ливерки снимут 40 миллионов ))) ахахахахах

      1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 7 июля 2015, 17:00

      Роджерсу следует обратить внимание на Остина парень больше 10 наколотил играя за скромный КПР, в Чемпионшипе Гарнер наколотил под 30 играя за скромный Престон. Так же много хороших игроков в Венгрии, Румынии, Таджикистане, Андорре. =)

      1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 7 июля 2015, 16:07

      обычная практика..

      1
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 7 июля 2015, 14:43

      Эти колбасные мешки даже за свободных агентов платят огромные деньги!)

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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 14:24

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +121

      turbo90 7 июля 2015, 14:17

      правильно,тресите деньги, с колбасного мешка!

      2
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      Рейтинг: +179

      fr3nd 7 июля 2015, 14:08

      а коноплянку не отпускают

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