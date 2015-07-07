"Ливерпуль" и "Бернли" определят сумму компенсации за Ингса в арбитражном суде

Бернли "зеленая" душит, Ливерпуль на принцип пошел - в итоге "усреднят" - 8 лямов в пользу истца!!!
Я б на месте судьи так бы сделал, чтоб мозг потом не е......ли ни те, ни другие!!!
Английские клубы "Ливерпуль" и "Бернли" не могут договориться о сумме компенсации за форварда Дэнни Ингса, который перешел в мерсисайдский клуб на правах свободного агента в этом межсезонье.
"Ливерпуль" должен выплатить компенсацию за молодого игрока, но команды не могут прийти к общему решению. "Красные" готовы предложить "Бернли" 6 миллионов фунтов, однако ланкаширцы оценивают его в 10 миллионов.
Клубы обратятся в арбитражный суд, чтобы решить вопрос с суммой компенсации. Однако эта проблема не мешает Ингсу тренироваться с новой командой.