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    В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет

    В матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" лимит на легионеров действовать не будет.Встреча состоится в воскресенье, 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".
    "Суперкубок - это коммерческое соревнование. В положении о турнире, говорится об отсутствии ограничения по количеству иностранных игроков на поле. Это связано с интересами клубов: для них это практически последняя игра перед началом чемпионата, им надо состав обкатывать" - сообщил в интервью корреспонденту ТАСС исполнительный директор РПФЛ Сергей Чебан.

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    Источник: ТАСС

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    07.07.2015 11:57
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 7 июля 2015, 21:05

      Если бы ты пёкся об интересах клубов(да и не только,а всё российского чемпионата).То этот убогий лимит давно бы отменил!

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 7 июля 2015, 18:41

      Конечно не будет а то зенька [Соблюдайте правила ]ётся ещё на своём поле, не смотря что куплено уже всё.

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 7 июля 2015, 18:29

      Кто бы сомневался)))

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 17:49

      то есть обкатывать только легионеров надо?

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 7 июля 2015, 15:42

      это про этот матч писали что за рубежом хотят играть?

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 7 июля 2015, 15:23

      Новых легионеров к этому матчу и не появится.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июля 2015, 15:15

      И хорошо.

      1
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      Рейтинг: +76

      дантеs 7 июля 2015, 15:10

      Гуляй, рванина !!!

      1
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      Рейтинг: +15

      Satana-ad 7 июля 2015, 14:58

      когда по лимиту информация появится?????

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      Рейтинг: +169

      Overbeer > Satana-ad 7 июля 2015, 15:08

      «(Президент РФПЛ Сергей) Прядкин был у (министра спорта РФ Виталия) Мутко. Я сегодня встречусь с Прядкиным. Знаю, что несколько вариантов (лимита). Один — “6+5”, другой — “7+4”. Два варианта, видимо, и есть. “7+4” существует тоже, как промежуточный. Но я должен еще обсудить все с Прядкиным», — заявил Симонян по телефону.

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      Рейтинг: +169

      Overbeer 7 июля 2015, 14:30

      Интересно, а 12 июля лимит будет действовать?
      вот насчет 1 августа тоже не уверен теперь)

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