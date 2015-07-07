В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет

Если бы ты пёкся об интересах клубов(да и не только,а всё российского чемпионата).То этот убогий лимит давно бы отменил!
В матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" лимит на легионеров действовать не будет.Встреча состоится в воскресенье, 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".
"Суперкубок - это коммерческое соревнование. В положении о турнире, говорится об отсутствии ограничения по количеству иностранных игроков на поле. Это связано с интересами клубов: для них это практически последняя игра перед началом чемпионата, им надо состав обкатывать" - сообщил в интервью корреспонденту ТАСС исполнительный директор РПФЛ Сергей Чебан.
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