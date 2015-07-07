Касильяс перейдет в "Порту", если "Реал" заплатит ему 15 млн евро

=) здесь он прав канечно)))
пускай тогда уж сидит 3-м вратарём!
Учитывая заслуги футболиста перед клубом "сливочные" готовы отпустить Икера бесплатно, однако препятствием в переговорах является нежелание игрока зарабатывать меньше того, что он имеет на данный момент. Контракт Касильяса с "Реалом" действителен еще два года, за которые голкипер должен получить около 25 млн евро, а в "Порту" за этот же период он получит только 10 млн евро.
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