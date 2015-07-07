Касильяс перейдет в "Порту", если "Реал" заплатит ему 15 млн евро

Голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс продолжает переговоры относительно своего перехода в "Порту". Португальцы предлагают футболисту двухлетний контракт с окладом 5 млн евро с возможностью продления на год и одновременно хотят, чтобы Касильяс перешел в команду в качестве свободного агента, чтобы не платить за голкипера.



Учитывая заслуги футболиста перед клубом "сливочные" готовы отпустить Икера бесплатно, однако препятствием в переговорах является нежелание игрока зарабатывать меньше того, что он имеет на данный момент. Контракт Касильяса с "Реалом" действителен еще два года, за которые голкипер должен получить около 25 млн евро, а в "Порту" за этот же период он получит только 10 млн евро.

Касильяс рассчитывает убедить "Реал" доплатить ему 15 млн евро разницы в зарплате, однако вопрос заключатся в том, согласятся ли с такой постановкой вопроса в "королевском клубе".