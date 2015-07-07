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    Касильяс перейдет в "Порту", если "Реал" заплатит ему 15 млн евро

    Голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс продолжает переговоры относительно своего перехода в "Порту". Португальцы предлагают футболисту двухлетний контракт с окладом 5 млн евро с возможностью продления на год и одновременно хотят, чтобы Касильяс перешел в команду в качестве свободного агента, чтобы не платить за голкипера.

    Учитывая заслуги футболиста перед клубом "сливочные" готовы отпустить Икера бесплатно, однако препятствием в переговорах является нежелание игрока зарабатывать меньше того, что он имеет на данный момент. Контракт Касильяса с "Реалом" действителен еще два года, за которые голкипер должен получить около 25 млн евро, а в "Порту" за этот же период он получит только 10 млн евро.
    Касильяс рассчитывает убедить "Реал" доплатить ему 15 млн евро разницы в зарплате, однако вопрос заключатся в том, согласятся ли с такой постановкой вопроса в "королевском клубе".

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    Источник: Marca

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    07.07.2015 11:30
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 22:30

      =) здесь он прав канечно)))
      пускай тогда уж сидит 3-м вратарём!

      0
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      Рейтинг: +17

      ReaLyon777 7 июля 2015, 19:01

      Глоры Барсы дроч@т небось на эту новость

      3
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > ReaLyon777 8 июля 2015, 13:51

      Мне например печально осознавать что и у Барсы и у Реала настолько гнилое руководство, это малым образом но влияет на их противостояние, ну и конечно при Пересе все лидеры были выкинуты как испорченный товар... Раль, Гути теперь Кас и если уж Рамос свалит что будет объективно с его стороны то я бы на месте фанов сливочных сжег бы Флорентино заживо спящим в своем поместье...
      Того же кстати желаю и Бартомэу хотя надеюсь через полторы недели вернется Лапорта...

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      Рейтинг: +17

      ReaLyon777 > Armyan4eG 9 июля 2015, 03:13

      Готовь бензин)

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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 18:17

      сомнительной достоверности новость

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 7 июля 2015, 17:52

      давай мешок еще один и тебя дефолт ждет

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      Рейтинг: +593

      Чемпик 7 июля 2015, 17:47

      Дзюбиньо продешевил... Нужно было выдвигать ультиматум "Спартаку", миллиард евро или остаюсь..))

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      Рейтинг: +192

      Дед Мазая 7 июля 2015, 17:20

      Реал никто силой контракт подписывать не заставлял. А если подписали, надо выполнять. Хотите поменять условия, договаривайтесь. Кас прав...

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      Рейтинг: +102

      Madridist-m 7 июля 2015, 16:03

      Здесь все ясно,как и говорил Гнилое нутро Человека проявилось во всей красе. Пусть идет на 3 буквы,и никакая он не легенда,просто отыграл больше остальных и все.

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      Рейтинг: +43

      ИЛЕС БИЛТТО FAN REAL > Madridist-m 7 июля 2015, 17:48

      если бы я был президентом Реала я бы Касу заплатил все 50

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      Рейтинг: +319

      киэнджин > ИЛЕС БИЛТТО FAN REAL 7 июля 2015, 17:53

      обидно за каса и за таких выше тебя болельщиков хотя чичу турнули то и кас заслужил факт всего и не токого прощания конечно

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      Рейтинг: +77

      bezymec 7 июля 2015, 15:20

      Че-то вообще как-то крутовато!!!Мало того что отпускают бесплатно,так еще ему деньжат приплатить нужно!

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 7 июля 2015, 15:14

      ахаха, платите мне чтоб я ушел. как то стремно уходит Кас со своей родной команды, на месте Переса усадил бы его на лавку на два года. Кас был важен Реалу также как ему Реал, и если не видишь дальнейшего сотрудничества расходитесь миром каждый в свою сторону. Рауль вон ушел достойно(хотя ему наверняка было обидно), и каждый человек разбирающийся хоть чуть в футболе его уважает(не важно за кого болеет)

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      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 14:55

      Жаль Касильяса

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