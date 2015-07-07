"Зенит" и "Локомотив" получат премии за матч Суперкубка

Как бы матч не закончился, а гудки все равно больше денег получат в итоге)
Как бы матч не закончился, а гудки все равно больше денег получат в итоге)
Аууу,балоболы...
Почему вас так возмущает,что матч будет в Питере?!?
Не увидел не одного поста возмущения,когда изначально матч поставили в химках!!!
Я сам лично за нейтральное поле,лучше на море...
У нас сейчас дожди в Питере начались.
причем до матча и распустить по домам))
Да уж. Без премии игра точно не пойдет. Хотя. А все ли дела в Премии?
Зачем играть,когда Ольга продалась с потрохами,можно сразу вручить кубок Питерманам и разойтись.фарс!
Все беспринципные слабаки именно так и поступают.
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А Футбол - он не предсказуем. Кто бы мог предвидеть, что в 2008-2009-м Рубин обойдёт и Зенит, и ЦСКА, и Спартак - а вот представьте себе.
И все глупые болтуны про "продажность" что-то жалкое мямлят и выглядят полными лoпyxaми.
Вам-то это зачем? Что, ваш клуб не допускает справедливого выигрыша Титулов? Вы стремитесь к тому, чтобы и ваши достижения всякие недотёпы принялись охаивать?
Болельщики ЗЕНИТА все два года только этим и занимались, что охаивали, а вот теперь ВАМ всяк проходящий будет говорить, что вы кабинетный и кубки все ваши картонные, ,а вы отмывайтесь как хотите.Вы думали на лаврах почевать, а тут Прокрустово ложе оказалось...
Свистун...и где ты нашёл жалобу? Красно белые это не бомжи, жаловаться и на кнопочки нажимать не умеют!
Ну если для тебя колики это жалоба...ты меня удивляешь не по детски!
морозз, а они и не жалуются и не на какие кнопочки не нажимают!!!
Хотя, что собственно спорить с Вами??
Начнется сезон - Зенит-Спартак!!!Посмотрим!!!
Хотя, о чем это я!!?
1. Зенит-Спатрак: Зенит выиграл дома, потому что дал на лапу Спартаку!!!
2.Спартак-Зенит, Зенит выиграл потому что дал на лапу Спартаку у Спартака дома!!!
НА БОЛЬШЕЕ У ВАС ФАНТАЗИИ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ!!!!
ТОЛЬКО НА КНОПОЧКИ!!!:-)
в 08-09 Рубин был одним из фаворитов чемпионата, так как к юбилею Татарстана туда влили огромное количество средств и собрали очень сильный состав. Я бы не назвал это неожиданностью.
Проводницы походу... решили Газпрому праздник то испортить? Якунин сказал своим по Ельцински...лечь на шпалы но победить!
Только очень продажные, глубоко червивые люди - в каждой фразе повторяют свою веру в продажность окружающих.
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Так бывает, когда человек и сам продажен - и живёт в продажном окружении и болеет за продажный клуб.
Это случайно не ваша ситуация?
Мне вот лично всегда больше удовольствия лично отбрить оппонента - чем прятаться за широкую модераторскую спину. Хотя, тут вообще принцип другой: модераторов бояться -- на Соккер не ходить. Ни разу меня ещё не банили дольше чем на неделю, что абсолютнейшие пустяки. Вот на Совспорте, помнится, и полгода случалось.