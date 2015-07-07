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    "Зенит" и "Локомотив" получат премии за матч Суперкубка

    «Зенит» и «Локомотив» получат премиальные за участие в Суперкубке России. Игра состоится в состоится 12 июля в Санкт-Петербурге, а главным арбитром матча назначен Алексей Николаев.

    "Победитель встречи получит 70% премиального фонда, проигравший — 30%. Такое соотношение прописано в регламенте турнира. У РПФЛ есть партнеры, спонсоры, которые обеспечивают призовой фонд" - отметил в интервью директор по связям с общественностью Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Алексеев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 11:07
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    Комментарии163
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      Рейтинг: +24

      Carhartt 8 июля 2015, 19:43

      Как бы матч не закончился, а гудки все равно больше денег получат в итоге)

      0
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      Рейтинг: +232

      ТОС 8 июля 2015, 03:22

      Аууу,балоболы...
      Почему вас так возмущает,что матч будет в Питере?!?
      Не увидел не одного поста возмущения,когда изначально матч поставили в химках!!!
      Я сам лично за нейтральное поле,лучше на море...
      У нас сейчас дожди в Питере начались.

      0
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июля 2015, 23:14

      причем до матча и распустить по домам))

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 7 июля 2015, 22:42

      Да уж. Без премии игра точно не пойдет. Хотя. А все ли дела в Премии?

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      Рейтинг: +13

      Томск12 7 июля 2015, 20:11

      отдайте призовой фонд капелло и пусть валит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4077

      морозз > Томск12 7 июля 2015, 20:57

      Тогда уже и Калиниград надо отдать...макароннику!

      0
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      Рейтинг: +389

      Альфия 7 июля 2015, 17:57

      Зачем играть,когда Ольга продалась с потрохами,можно сразу вручить кубок Питерманам и разойтись.фарс!

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Альфия 7 июля 2015, 18:37


      Все беспринципные слабаки именно так и поступают.

      -

      А Футбол - он не предсказуем. Кто бы мог предвидеть, что в 2008-2009-м Рубин обойдёт и Зенит, и ЦСКА, и Спартак - а вот представьте себе.

      И все глупые болтуны про "продажность" что-то жалкое мямлят и выглядят полными лoпyxaми.


      Вам-то это зачем? Что, ваш клуб не допускает справедливого выигрыша Титулов? Вы стремитесь к тому, чтобы и ваши достижения всякие недотёпы принялись охаивать?

      4
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      Рейтинг: +4077

      морозз > Альфия 7 июля 2015, 18:50

      Дорогая он ( ...Всея Руси )теперь и твой хвостик...меня уважает до яростных коликов!

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > морозз 7 июля 2015, 19:00

      Морозз, не следует вести себя как баба и жаловаться женщине на твою трудную жизнь.



      Впрочем, ты спартаковец - наверное, я тебе сообщаю непостижимые вещи....

      2
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      Рейтинг: +389

      Альфия > ФК Зенит всея Руси 7 июля 2015, 19:54

      Болельщики ЗЕНИТА все два года только этим и занимались, что охаивали, а вот теперь ВАМ всяк проходящий будет говорить, что вы кабинетный и кубки все ваши картонные, ,а вы отмывайтесь как хотите.Вы думали на лаврах почевать, а тут Прокрустово ложе оказалось...

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Альфия 7 июля 2015, 20:01

      Я не думал на лаврах почивать. Но и ваши легковесные наскоки прокрустовым ложем не оказались.

      -

      Вряд ли много выиграли те, кто вас необоснованно охаивал -- но и вы скорее себя уроните, чем возвысите ЦСКА таким странным способом.

      2
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      Рейтинг: +4077

      морозз > ФК Зенит всея Руси 7 июля 2015, 20:05

      Свистун...и где ты нашёл жалобу? Красно белые это не бомжи, жаловаться и на кнопочки нажимать не умеют!

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > морозз 7 июля 2015, 20:26

      Впредь постарайся лучше понимать обращённые к тебе тексты. Ты Альфии здесь жалуешься. Про твои яростные колики и вообще трудную спартаковскую жизнь. Ноешь и стонешь.

      2
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      Рейтинг: +4077

      морозз > ФК Зенит всея Руси 7 июля 2015, 20:56

      Ну если для тебя колики это жалоба...ты меня удивляешь не по детски!

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > морозз 7 июля 2015, 23:55

      морозз, а они и не жалуются и не на какие кнопочки не нажимают!!!
      Хотя, что собственно спорить с Вами??
      Начнется сезон - Зенит-Спартак!!!Посмотрим!!!
      Хотя, о чем это я!!?
      1. Зенит-Спатрак: Зенит выиграл дома, потому что дал на лапу Спартаку!!!
      2.Спартак-Зенит, Зенит выиграл потому что дал на лапу Спартаку у Спартака дома!!!
      НА БОЛЬШЕЕ У ВАС ФАНТАЗИИ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ!!!!
      ТОЛЬКО НА КНОПОЧКИ!!!:-)

      1
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      Рейтинг: +24

      Carhartt > ФК Зенит всея Руси 8 июля 2015, 19:45

      в 08-09 Рубин был одним из фаворитов чемпионата, так как к юбилею Татарстана туда влили огромное количество средств и собрали очень сильный состав. Я бы не назвал это неожиданностью.

      0
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      Рейтинг: +11

      rahmiddin 7 июля 2015, 17:49

      Суперкубок НАШ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +389

      Альфия > rahmiddin 7 июля 2015, 17:58

      Оля против! Ей потом за базар отвечать...

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      Рейтинг: +11

      rahmiddin 7 июля 2015, 17:48

      ЛОКО Суперчемпион

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > rahmiddin 7 июля 2015, 18:59

      Наверное всё-таки пока обладатель Кубка.

      Чемпион в России совершенно другая команда, и до весны это положение неизменно.

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      Рейтинг: +4077

      морозз 7 июля 2015, 17:04

      Проводницы походу... решили Газпрому праздник то испортить? Якунин сказал своим по Ельцински...лечь на шпалы но победить!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +389

      Альфия > морозз 7 июля 2015, 18:00

      Привет Саныч! Ну что ты дорогой,праздник твои земляки заранее купили,не переживай.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Альфия 7 июля 2015, 18:40


      Только очень продажные, глубоко червивые люди - в каждой фразе повторяют свою веру в продажность окружающих.

      -

      Так бывает, когда человек и сам продажен - и живёт в продажном окружении и болеет за продажный клуб.

      Это случайно не ваша ситуация?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4077

      морозз > Альфия 7 июля 2015, 18:48

      Дорогая Альфия... боюсь на тебя сейчас обрушится весь гнев моих земляков, они иногда бывают назойливы и приставучи!

      0
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      Рейтинг: +389

      Альфия > морозз 7 июля 2015, 19:48

      Они уже 150 раз нажали кнопку "жалоба",как они обычно привыкли расправляться со своими оппонентами,а кнопочка то не работает.

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      Рейтинг: +4077

      морозз > Альфия 7 июля 2015, 20:03

      Улыбнуло...враг не пройдёт!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Альфия 7 июля 2015, 20:05

      Мне вот лично всегда больше удовольствия лично отбрить оппонента - чем прятаться за широкую модераторскую спину. Хотя, тут вообще принцип другой: модераторов бояться -- на Соккер не ходить. Ни разу меня ещё не банили дольше чем на неделю, что абсолютнейшие пустяки. Вот на Совспорте, помнится, и полгода случалось.

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      Рейтинг: +15

      galivud82 7 июля 2015, 16:57

      зенка раздавит паравозов 5-1

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      Рейтинг: +389

      Альфия > galivud82 7 июля 2015, 17:58

      зенка ещё до матча их раздавила...

      1
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