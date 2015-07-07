Алексис Санчес пропустит старт сезона

правильно, а то после ЧМ все убитые были
Ожидается, что Санчес приступил к тренировкам 27 июля, а уже 2 августа его команде предстоит играть с "Челси" в матче за FA Community Shield.
правильно, а то после ЧМ все убитые были
Разумно. Иначе сбавит в начале или к середине, лучше пусть сейчас отдохнёт.
Правильно, пусть отдохнет.
Заслуженно, читал новость, что Алексис заявил что ему и 2 недель достаточно ) энержайзэр ))
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Пускай отдыхает. А то из-за своей усталось опять начнёт тянуть команду вниз((
Слишком много он на себя берёт..
Грамотно поступили
все правильно, физику он подтянет быстро, главное эмоционально разгрузиться, хотя как утверждают, после побед и восстанавливаться проще
Разумно конечно предоставить ему отдых!