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    Алексис Санчес пропустит старт сезона

    Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пропустит старт сезона в английской Премьер-лиге. "Канониры" уже на этой неделе начнут предсезонную подготовку, однако руководство клуба из-за участия чилийца в Кубке Америки предоставило игроку трехнедельный отдых.

    Ожидается, что Санчес приступил к тренировкам 27 июля, а уже 2 августа его команде предстоит играть с "Челси" в матче за FA Community Shield.
    Напомним, что на завершившемся недавно Кубке Америки Санчес точным ударом в серии послематчевых пенальти помог своей команде обыграть сборную Аргентины и стать обладателем трофея.
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    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2015 10:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 7 июля 2015, 19:16

      правильно, а то после ЧМ все убитые были

      0
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      Рейтинг: +45

      ManUtd4 7 июля 2015, 18:54

      Разумно. Иначе сбавит в начале или к середине, лучше пусть сейчас отдохнёт.

      0
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      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 15:09

      Правильно, пусть отдохнет.

      0
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      Рейтинг: +67

      f_live 7 июля 2015, 14:55

      Заслуженно, читал новость, что Алексис заявил что ему и 2 недель достаточно ) энержайзэр ))

      0
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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 14:29

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      Рейтинг: +342

      mphuZ 7 июля 2015, 14:26

      Пускай отдыхает. А то из-за своей усталось опять начнёт тянуть команду вниз((
      Слишком много он на себя берёт..

      3
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 7 июля 2015, 14:21

      Грамотно поступили

      0
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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 7 июля 2015, 14:09

      все правильно, физику он подтянет быстро, главное эмоционально разгрузиться, хотя как утверждают, после побед и восстанавливаться проще

      2
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      Рейтинг: +662

      Triem 7 июля 2015, 13:45

      Разумно конечно предоставить ему отдых!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 13:25

      Потеря, однако!

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