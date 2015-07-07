Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пропустит старт сезона в английской Премьер-лиге. "Канониры" уже на этой неделе начнут предсезонную подготовку, однако руководство клуба из-за участия чилийца в Кубке Америки предоставило игроку трехнедельный отдых.

Напомним, что на завершившемся недавно Кубке Америки Санчес точным ударом в серии послематчевых пенальти помог своей команде обыграть сборную Аргентины и стать обладателем трофея.



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Ожидается, что Санчес приступил к тренировкам 27 июля, а уже 2 августа его команде предстоит играть с "Челси" в матче за FA Community Shield.