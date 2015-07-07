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    "Бавария" может предложить за Ди Марию Роббена и Мюллера

    Мюнхенская "Бавария" не оставляет попыток приобрести у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Анхеля Ди Марию и готовит англичанам сенсационое предложение. В обмен на аргентинца мюнхенцы могут предложить манкунианцам Томаса Мюллера и Арьена Роббена, хорошо знакомых голландскому тренеру "МЮ" Луи ван Гаалу по совмесной работе в "Баварии" и сборной Голландии.

    Напомним, в последнее время появилась информация о конфликте Мюллера с наставником мюнхенцев Хосепом Гвардиолой, а Роббен из-за частых травм пропустил много важных матчей команды, чем не могут быть недовольны в Мюнхене.

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    Источник: Daily Mail

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    07.07.2015 10:16
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    Комментарии275
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 31 июля 2015, 15:48

      Что за Чушь !! соккер.ру бредятину выстовлял, но эта глупость побила все рекорды.. !!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 23 июля 2015, 03:46

      рабство

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Sanja68 22 июля 2015, 21:41

      класс было бы

      0
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      Рейтинг: +55

      This is HSV 20 июля 2015, 19:01

      Роббена на Ди Марию? Отличная шутка. Хотя после Швайнштайгера, ничему не удивлюсь.

      0
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      Рейтинг: +11

      Kwinto555 10 июля 2015, 12:18

      Спасибо, посмеялся над шуткой.

      -1
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 21:57

      Что-то многовато,даже за "Ди Марию"

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar 9 июля 2015, 10:02

      Вот так утка! Всем уткам утка! Даже индюк!)) Ковалев это что, инкарнация Зотова, улучшенная версия?! ))

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 8 июля 2015, 10:57

      Кукиш вам, а не Мюллер с Роббеном.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 июля 2015, 21:25

      Швайнштайгера еще к ним и тогда обмен)

      1
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      Рейтинг: +11

      RazmiQ 7 июля 2015, 20:51

      SHUT UP AND TAKE MY DI MARIA

      0
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