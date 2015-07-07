"Бавария" может предложить за Ди Марию Роббена и Мюллера

Мюнхенская "Бавария" не оставляет попыток приобрести у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Анхеля Ди Марию и готовит англичанам сенсационое предложение. В обмен на аргентинца мюнхенцы могут предложить манкунианцам Томаса Мюллера и Арьена Роббена, хорошо знакомых голландскому тренеру "МЮ" Луи ван Гаалу по совмесной работе в "Баварии" и сборной Голландии.

Напомним, в последнее время появилась информация о конфликте Мюллера с наставником мюнхенцев, а Роббен из-за частых травм пропустил много важных матчей команды, чем не могут быть недовольны в Мюнхене.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.