Коноплянка все еще остается игроком "Днепра"

вот теперь Женя и в твиттере есть @kono_official, а за conabia можно забыть
Сейчас в Днепропетровске обсуждают такой вариант, при этом клубы по прежнему не договорились о проценте компенсации "Днепру" с последующей продажи Коноплянки.
вот теперь Женя и в твиттере есть @kono_official, а за conabia можно забыть
Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )
Скорей уже продавайте эту рагулю,пока цены на мясо не упали.
Какой мелочный народ, позор Бене, жид он и в Африке жид.
Ты живешь в странне этого народа))
Так что веселей))
Не мели пургу, если ты считаешь, что мы до сих пор живём в одной стране, ты или болен или прикидываешься.
А в стране принадлежащей жидам, как раз таки ты и живёшь, скоро будем говорить - существуешь.
Хмм , тогда уж и речь правильно сделаю))
Таки ты решил переехать в иное место)) ? Ибо да , мы увы живем в одной странне , хотя будь моя воля - я бы отгородил бы вас 5 метровым бетонным заборчиком))
В твоём ущербном разуме я и не сомневался, видно на европанели тебе через дупло мозг повредили, только вот городить заборчики вы можете только языком.
Оскорбление) ?
Заметь ка я культурно общаюсь и как ты только хамить и можешь))
Неужели убедить в своей правоте ты можешь только оскорбляя)) ?
Знаешь , это конечно психологический трюк , но он для трусов))
Как говорила Фаина Раневская: "Лучше быть человеком, ругающимся матом, чем воспитанной, интелегентной дрянью"
Ну то что первые два аспекта второй части мудрой цитаты , тебя не касаються , это факт))
Как и факт то что первый аспект первой части мудрой цитаты , не касается тебя.
Да он такой неадекват с ним вообще нельзя разговаривать нормально только матом так что не трать на него время.
Сериал продолжается. Коноплянка оказалась долгоиграющая.
А чё там у Ярмоленко? Дождался предложений от топ-клубов?
До закрытия трансферного окна еще долго. так что будем подождать)
А утятины здесь то ли еще будет...
Ярмолу продавать как то и не хочеться , лично мне как фану ДК))
доиграются
Ну это и так понятно.)