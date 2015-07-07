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    Коноплянка все еще остается игроком "Днепра"

    Евгений Коноплянка, на днях подписавший контракт с испанской "Севильей", до 31 июля имеет действующее соглашение с днепропетровским "Днепром". Испанский клуб просит украинцев отпустить футболиста раньше этого срока и готов заплатить определенную компенсацию.

    Сейчас в Днепропетровске обсуждают такой вариант, при этом клубы по прежнему не договорились о проценте компенсации "Днепру" с последующей продажи Коноплянки.

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    Источник: ua.tribuna

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    07.07.2015 09:36
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    Комментарии103
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      Рейтинг: +342

      Jarvis 16 июля 2015, 20:06

      вот теперь Женя и в твиттере есть @kono_official, а за conabia можно забыть

      0
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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 14:28

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

      0
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 7 июля 2015, 14:26

      Скорей уже продавайте эту рагулю,пока цены на мясо не упали.

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 7 июля 2015, 12:54

      Какой мелочный народ, позор Бене, жид он и в Африке жид.

      4
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      Рейтинг: +126

      УкраинецUA > Juventus 32 7 июля 2015, 13:27

      Ты живешь в странне этого народа))
      Так что веселей))

      5
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      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > УкраинецUA 7 июля 2015, 13:31

      Не мели пургу, если ты считаешь, что мы до сих пор живём в одной стране, ты или болен или прикидываешься.
      А в стране принадлежащей жидам, как раз таки ты и живёшь, скоро будем говорить - существуешь.

      6
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      Рейтинг: +126

      УкраинецUA > Juventus 32 7 июля 2015, 13:32

      Хмм , тогда уж и речь правильно сделаю))

      Таки ты решил переехать в иное место)) ? Ибо да , мы увы живем в одной странне , хотя будь моя воля - я бы отгородил бы вас 5 метровым бетонным заборчиком))

      5
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      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > УкраинецUA 7 июля 2015, 13:36

      В твоём ущербном разуме я и не сомневался, видно на европанели тебе через дупло мозг повредили, только вот городить заборчики вы можете только языком.

      5
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      Рейтинг: +126

      УкраинецUA > Juventus 32 7 июля 2015, 13:38

      Оскорбление) ?
      Заметь ка я культурно общаюсь и как ты только хамить и можешь))

      Неужели убедить в своей правоте ты можешь только оскорбляя)) ?
      Знаешь , это конечно психологический трюк , но он для трусов))

      5
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      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > УкраинецUA 7 июля 2015, 13:44

      Как говорила Фаина Раневская: "Лучше быть человеком, ругающимся матом, чем воспитанной, интелегентной дрянью"

      6
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      ...
      Рейтинг: +126

      УкраинецUA > Juventus 32 7 июля 2015, 13:49

      Ну то что первые два аспекта второй части мудрой цитаты , тебя не касаються , это факт))

      5
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      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > УкраинецUA 7 июля 2015, 13:53

      Как и факт то что первый аспект первой части мудрой цитаты , не касается тебя.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky > УкраинецUA 7 июля 2015, 16:06

      Да он такой неадекват с ним вообще нельзя разговаривать нормально только матом так что не трать на него время.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Zen-Aky 7 июля 2015, 21:12

      Что, крошка, депрессия? Твой глиномес Килер тебе с Расти8 изменил?

      1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 7 июля 2015, 12:34

      Сериал продолжается. Коноплянка оказалась долгоиграющая.
      А чё там у Ярмоленко? Дождался предложений от топ-клубов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > Старый Пью 7 июля 2015, 12:43

      До закрытия трансферного окна еще долго. так что будем подождать)
      А утятины здесь то ли еще будет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      УкраинецUA > Старый Пью 7 июля 2015, 13:27

      Ярмолу продавать как то и не хочеться , лично мне как фану ДК))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 7 июля 2015, 12:27

      доиграются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 7 июля 2015, 12:07

      Оффтоп.Если что коэф.на переход Коноплянки в Севилью был 21.Теперь батька Евгения купается в деньгах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks > ZeuSS 7 июля 2015, 12:41

      и ты не мог раньше написать....)

      3
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 7 июля 2015, 11:30

      какая страна - такие и хэрои!)

      2
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Петр 1 7 июля 2015, 12:44

      Какая жизнь - такой и комментарий)))

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 7 июля 2015, 11:26

      Небось, думал - сказал "ЦЭ ЕВРОПА", и сразу всё?

      4
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 7 июля 2015, 11:23

      Ну это и так понятно.)

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