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    "Удинезе" арендует Сапату

    24-летний колумбийский нападающий "Наполи" Дуван Сапата продолжит карьеру в "Удинезе". Клубы договорились о двухлетней аренде футболиста без права выкупа. Согласно сообщению АFP казна неаполитанцев пополнится на 1,6 млн евро, но при этом "Наполи" будет выплачивать большую часть зарплаты колумбийца.

    В прошлом сезоне Сапата принял участие в 21 матче Серии А, при этом только 6 раз выходил в стартовом составе и отметился шестью результативными ударами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 09:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 13:52

      Может, у фриульцев раскроется

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 7 июля 2015, 13:09

      А я подумал что это защитник который играл за Вильяреал и Милан

      1
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      Рейтинг: +35

      enot7000 7 июля 2015, 13:06

      отлично

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:04

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 11:02

      Надолго отдадут его...

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 7 июля 2015, 10:12

      Удачи Дувану

      0
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 7 июля 2015, 09:58

      Не плохо

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 09:55

      статистика чудо!
      хуже только у кокорина!

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