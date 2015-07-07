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    "Ливерпуль" представил Милнера

    Английский "Ливерпуль" провел презентацию своего новичка Джеймса Милнера, перешедшего в команду из "Манчестер Сити". Игрок получил футболку с седьмым номером.

    Проведя пять лет в "Манчестер Сити" Милнер не стал продлевать контракт с клубом и перешел в "Ливерпуль" в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Джеймс сыграл за "горожан" в 32 матчах чемпионата и отметился пятью забитыми мячами.

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    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    07.07.2015 08:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 7 июля 2015, 23:08

      Милнер бесплатно, это успех.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 июля 2015, 21:19

      Джеймс должен усилить Ливерпуль - парень трудовой, работяга.. Обязан помочь!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 14:58

      Усилит надеюсь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      champions 20 7 июля 2015, 14:39

      ВРОТатуи в этом году серьёзно усиляются . Могут и выше 7места подняться .

      0
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      Рейтинг: +514

      Amanreca > champions 20 7 июля 2015, 14:58

      Ты как там после вчерашней комы??

      2
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Amanreca 7 июля 2015, 15:01

      Может будешь строить предложения со смыслом?

      0
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      Рейтинг: +253

      Inside91 7 июля 2015, 14:13

      Чемпионом АПЛ стал, теперь можно спокойно и в колбаску перейти)))

      0
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      Рейтинг: +40

      nintend0 7 июля 2015, 14:09

      Отличный игрок, удачи ему. В МС недооценили его)

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 13:55

      Усиление для Ливерпуля

      0
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 7 июля 2015, 11:49

      Чем то Дирка Кюйта напоминает, такой же работоспособный.

      3
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:06

      хорошо

      2
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 11:05

      Достался даром)

      1
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