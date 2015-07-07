"Ливерпуль" представил Милнера

Английский "Ливерпуль" провел презентацию своего новичка Джеймса Милнера, перешедшего в команду из "Манчестер Сити". Игрок получил футболку с седьмым номером.





Проведя пять лет в "Манчестер Сити" Милнер не стал продлевать контракт с клубом и перешел в "Ливерпуль" в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Джеймс сыграл за "горожан" в 32 матчах чемпионата и отметился пятью забитыми мячами.