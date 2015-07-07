Чемпионат Испании стартует 23 августа

Первый тур чемпионата Испании состоится 23 августа. Такое решение принял суд Веховный суд Испании, одобривший предложение испанской федерации футбола.



Испанская лига наставивала на начале сезона на 16 августа, но в итоге были приняты рекомендации УЕФА.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.