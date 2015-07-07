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    Чемпионат Испании стартует 23 августа

    Первый тур чемпионата Испании состоится 23 августа. Такое решение принял суд Веховный суд Испании, одобривший предложение испанской федерации футбола.

    Испанская лига наставивала на начале сезона на 16 августа, но в итоге были приняты рекомендации УЕФА.

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    Источник: Marca

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    07.07.2015 08:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +32

      Kolyash 8 июля 2015, 08:11

      Интересного и захватывающего чемпионата всем!!! А Реалу чемпионства!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 7 июля 2015, 22:29

      ВПЕРЕД КАТАЛУНА!!! СКОРО ДРАТЬ МАДДРЮДСКИХ ГЕ,,ЕВ И ИХ РАБОВ. КРИСТИНА ПОЛУЧИТ ПОРКУ ПЕРЕД МЛС..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 14:56

      Скорее бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      Apsny 7 июля 2015, 12:20

      Нормально, а то у некоторых сезон только закончился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 11:13

      Недельная задержка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:07

      хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 7 июля 2015, 11:05

      Удачи Реалу в новом сезоне! И победы в Ла Лиге!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > Planet Georgia 7 июля 2015, 13:34

      и в ЛЧ, в КК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 7 июля 2015, 10:35

      Будем с нетерпением ждать начала ,чтобы снова наблюдать за игрой великой и непревзойдённой Барселоны!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 июля 2015, 10:17

      С УЕФА не поспоришь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy 7 июля 2015, 09:42

      Надо было 1 сентября начинать, как раз у всех болельщиков Реала и Барселоны с соккера первый звонок

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > gооdbyegoodbоy 7 июля 2015, 13:33

      не приобщай!

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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 > gооdbyegoodbоy 7 июля 2015, 18:10

      это ты про своих одноклассников говоришь что ли?

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