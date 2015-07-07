Чемпионат Испании стартует 23 августа

Интересного и захватывающего чемпионата всем!!! А Реалу чемпионства!!!
Первый тур чемпионата Испании состоится 23 августа. Такое решение принял суд Веховный суд Испании, одобривший предложение испанской федерации футбола.
Испанская лига наставивала на начале сезона на 16 августа, но в итоге были приняты рекомендации УЕФА.
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