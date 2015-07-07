"Ильичевец" может заменить донецкий "Металлург" в УПЛ

Ффу ваще скоро исчезнет…
Ффу ваще скоро исчезнет…
Еще постреляют по Донбассу и Шахтер снимется
Как закалялась сталь...
хорошо
А через некоторое время всю УПЛ заменит РПЛ...
А кто заменит львовский Шахтар?
мрак и ужас
У нас два года подряд запорожский Металлург заканчивая чемпионат в зоне вылета, оставался. Так как Александрия дважды отказывалась от УПЛ(наверное такого еще в мировом футболе не было...).
Алчевская Сталь тоже дважды отказалась. Просто первый раз отказалась, сделав официальное заявление, а второй раз тупо слив концовку чемпионата.
Доброе утро. Подскажите, что это за долг такой перед УЕФА?
1 раз. То что что-то там слили, это уже не имеет значение. Место дающие право на вышку она не заняла.
Во второй сезон после отказа Сталь шла-шла на выход, а потом вдруг бездарно проигрывать всем подряд начала.... случайно? Не верю. Это уже потом Сталь опустилась и шансов не имела... но факт остаётся фактом, никто не хочет в вышку, а это печально. Смысла существования 1й лиги никакого нет.
Никто финансово не может потянуть УПЛ. И то что не первый год клубы отказывалмсь от неё, это огромный прокол ФФУ и самой УПЛ, которые не предприняли никаких мер и даже сейчас активно говорят о возвращении формата в 16 команд, хотя скорее мы ближе к 10, нежели к 16. Либо же банально нужно снижать бюджет и требования к участникам УПЛ, на что никто не хочет идти.
Вот-вот. Эта попытка сохранить максимальное количество команд вызывает лишь смех! Давно пора 10 команд в 4 круга играть.
Ну разумеется. Поэтому-то ФФУ раздаёт аттестаты на участие в чемпионате всяким говерлам и черноморцам.
Неспортивные махинации.