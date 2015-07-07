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    "Ильичевец" может заменить донецкий "Металлург" в УПЛ

    Мариупольский "Ильичевец" все еще может начать новый сезон в украинской Премьер-лиге, где заменит донецкий "Металлург". По информации Sport.ua, объединение донецкого клуба с днепродзержинской "Сталью" может не состояться из-за задолженности "металлургов" перед УЕФА — около 5-6 млн. долларов (штрафы от трансферов).
    Новая объединённая структура не желает взваливать на себя этот долг, поэтому участие «Стали» в Премьер-лиге под большим вопросом, но существует вариант, при котором объединённая команда «Металлурга» и «Стали» под названием «Сталь» будет играть в Первой лиге, а вместо нее в Премьер-лиге будет выступать «Ильичевец». Сейчас идут активные консультации и переговоры с руководством ФФУ.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    07.07.2015 07:58
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 7 июля 2015, 19:26

      Ффу ваще скоро исчезнет…

      0
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    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 7 июля 2015, 15:20

      Еще постреляют по Донбассу и Шахтер снимется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 11:58

      Как закалялась сталь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:07

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 7 июля 2015, 09:30

      Как все запутано..

      0
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 7 июля 2015, 09:29

      А через некоторое время всю УПЛ заменит РПЛ...

      0
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      Рейтинг: +206

      aMur 7 июля 2015, 09:17

      А кто заменит львовский Шахтар?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 09:14

      мрак и ужас

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 7 июля 2015, 09:12

      У нас два года подряд запорожский Металлург заканчивая чемпионат в зоне вылета, оставался. Так как Александрия дважды отказывалась от УПЛ(наверное такого еще в мировом футболе не было...).

      0
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > 10 seconds to stars 7 июля 2015, 09:17

      Алчевская Сталь тоже дважды отказалась. Просто первый раз отказалась, сделав официальное заявление, а второй раз тупо слив концовку чемпионата.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Akatsuki72 7 июля 2015, 09:25

      Доброе утро. Подскажите, что это за долг такой перед УЕФА?

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Akatsuki72 7 июля 2015, 10:09

      1 раз. То что что-то там слили, это уже не имеет значение. Место дающие право на вышку она не заняла.

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > 10 seconds to stars 7 июля 2015, 10:13

      Во второй сезон после отказа Сталь шла-шла на выход, а потом вдруг бездарно проигрывать всем подряд начала.... случайно? Не верю. Это уже потом Сталь опустилась и шансов не имела... но факт остаётся фактом, никто не хочет в вышку, а это печально. Смысла существования 1й лиги никакого нет.

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Akatsuki72 7 июля 2015, 10:24

      Никто финансово не может потянуть УПЛ. И то что не первый год клубы отказывалмсь от неё, это огромный прокол ФФУ и самой УПЛ, которые не предприняли никаких мер и даже сейчас активно говорят о возвращении формата в 16 команд, хотя скорее мы ближе к 10, нежели к 16. Либо же банально нужно снижать бюджет и требования к участникам УПЛ, на что никто не хочет идти.

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > 10 seconds to stars 7 июля 2015, 10:40

      Вот-вот. Эта попытка сохранить максимальное количество команд вызывает лишь смех! Давно пора 10 команд в 4 круга играть.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > 10 seconds to stars 7 июля 2015, 15:21

      Ну разумеется. Поэтому-то ФФУ раздаёт аттестаты на участие в чемпионате всяким говерлам и черноморцам.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 июля 2015, 08:29

      Неспортивные махинации.

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