"Саутгемптон" готов продать Шнейдерлина в "Манчестер Юнайтед" за 27 млн. фунтов

Доменек: "МЮ будет трамплином для Шнайдерлена в топ-клуб"
Морган Шнайдерлен Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек посоветовал своему соотечественнику Моргану Шнайдерлену отправиться в "Манчестер Юнайтед", чтобы затем перейти в действительно топ-клуб.
Доменек, возглавлявший французов с 2004 по 2010 год, считает, что "Юнайтед" будет правильным клубом для полузащитника "Саутгемптона" в сезоне, предшествующем Чемпионату Европы. А затем Морган сможет уйти на повышение.
"Юнайтед" - это хороший вариант для него. Если он хочет быть в сборной Франции, тогда он должен выступать в Лиге Чемпионов - оставшись в "Саутгемптоне", он будет этого лишен".
"Манчестер Юнайтед" - хороший вариант для него. "Юнайтед", определенно, лучше "Саутгемптона", но это не "Сити" и не "Челси".
"Ему в первую очередь нужно покинуть "Саутгемптон". Если он сможет найти команду позади большой тройки, это хорошо. Может быть, после этого он уйдет на повышение. Он достаточно хорош для Лиги Чемпионов", - цитирует Доменека The Independent.
Переговоры между клубами продолжаются, рвкуоводство "Саутгемптона" четко дало понять, что хочет выручить за француза не меньше 27 млн. фунтов. В прошлом сезоне Шнейдерлин принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, в которых только дважды выходил на замену и забил 4 гола.