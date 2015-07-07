"Саутгемптон" готов продать Шнейдерлина в "Манчестер Юнайтед" за 27 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Саутгемптона" Моргана Шнейдерлина. Недавно "святые" отвергли предложение манкунианцев о продаже своего игрока за 20 млн. фунтов.

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Переговоры между клубами продолжаются, рвкуоводство "Саутгемптона" четко дало понять, что хочет выручить за француза не меньше 27 млн. фунтов. В прошлом сезоне Шнейдерлин принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, в которых только дважды выходил на замену и забил 4 гола.