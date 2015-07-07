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    "Саутгемптон" готов продать Шнейдерлина в "Манчестер Юнайтед" за 27 млн. фунтов

    "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Саутгемптона" Моргана Шнейдерлина. Недавно "святые" отвергли предложение манкунианцев о продаже своего игрока за 20 млн. фунтов.

    Переговоры между клубами продолжаются, рвкуоводство "Саутгемптона" четко дало понять, что хочет выручить за француза не меньше 27 млн. фунтов. В прошлом сезоне Шнейдерлин принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, в которых только дважды выходил на замену и забил 4 гола.

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    Источник: The Guardian

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    07.07.2015 07:42
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 7 июля 2015, 14:20


      Доменек: "МЮ будет трамплином для Шнайдерлена в топ-клуб"
      Морган Шнайдерлен Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек посоветовал своему соотечественнику Моргану Шнайдерлену отправиться в "Манчестер Юнайтед", чтобы затем перейти в действительно топ-клуб.
      Доменек, возглавлявший французов с 2004 по 2010 год, считает, что "Юнайтед" будет правильным клубом для полузащитника "Саутгемптона" в сезоне, предшествующем Чемпионату Европы. А затем Морган сможет уйти на повышение.

      "Юнайтед" - это хороший вариант для него. Если он хочет быть в сборной Франции, тогда он должен выступать в Лиге Чемпионов - оставшись в "Саутгемптоне", он будет этого лишен".

      "Манчестер Юнайтед" - хороший вариант для него. "Юнайтед", определенно, лучше "Саутгемптона", но это не "Сити" и не "Челси".

      "Ему в первую очередь нужно покинуть "Саутгемптон". Если он сможет найти команду позади большой тройки, это хорошо. Может быть, после этого он уйдет на повышение. Он достаточно хорош для Лиги Чемпионов", - цитирует Доменека The Independent.

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Это_же_Энфилд 7 июля 2015, 17:08

      Для Доменека МЮ вдруг не "действительно топ-клуб"?

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Это_же_Энфилд 7 июля 2015, 19:02

      Пока есть Погба и Матуиди у Шнайдерлена мало шансов играть в основе у Французов. Хотя сравнения МЮ с МС и Челси как то не к месту совсем разные команды с разными подходами к игре.

      0
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      Рейтинг: +370

      Apsny 7 июля 2015, 13:02

      Цены так себе, нужно за 280 млн продать, чтоб Европа не обнищала вконец.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 11:59

      Рукорвачество просто...)

      0
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      Рейтинг: +81

      yarukua 7 июля 2015, 11:44

      Хороший игрок,но цена слишком завышена

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      Рейтинг: +19

      tewelL 7 июля 2015, 11:14

      По-моему это через чур дохуа

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:08

      хорошо

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      Рейтинг: +223

      DXTK 7 июля 2015, 09:47

      30 отвалили за Шоу и 30 заплатят за Шнейдерлина, игрок стоит таких денег. Жаль, а я был уверен, что Морган перейдет в Арсенал, многие фанаты клуба, хотя я не их фанат, уже по середине сезона его видели в Лондоне, а он в Манчестер захотел.
      PS Быстрее давайте покупайте, игрок не молодеет с каждым днем.

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > DXTK 7 июля 2015, 10:36

      27 за Шоу , 25 заплатят за Шнайдерлина

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:36

      Очередной бред...20 за него и то много...Саутгемптон зажрался...опять в третью лигу захотел)))

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      Рейтинг: +146

      -Ванек- 7 июля 2015, 09:02

      как обычно позорную мумушню разводят как лошков, а их глорье еще и похрюкивает))

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      Рейтинг: +193

      man_united red > -Ванек- 7 июля 2015, 18:37

      как вас развели святые в прошлом году,дров в топку набросали

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 7 июля 2015, 08:47

      лузерпул 40 заплатит

      1
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