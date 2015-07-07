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    Ван Перси может в среду перейти в "Фенербахче"

    Турецкий "Фенербахче" продолжает переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера нападающего англичан Робина Ван Перси. Переход может быть оформлен уже в среду, а сам голландец заключит с турецким клубом четырехлетний контракт.

    Ранее собщалось, что Ван Перси интересовался "Бешикташ", чье предложение голландец отклонил. Напомним, что состав "Фенербахче" в это межсезонье уже пополнился одним игроком "МЮ" -португальцем Нани, на которого не рассчитывал голландский наставник англичан Луи Ван Гаал.

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 07:24
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +68

      Ice van Reed 7 июля 2015, 15:14

      Эту новость уже опровергли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:00

      Не захотел в Турцию... А зря...

      0
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      ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:12

      А Фенербахче не Турция?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www > Planet Georgia 7 июля 2015, 12:46

      А он туда согласился?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Sevastopol-www 7 июля 2015, 13:12

      Ну статья вроде об этом.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 7 июля 2015, 11:53

      А почему его Милан не хочет брать, атакующий голландец в составе Милана, это всегда к удаче

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19

      tewelL 7 июля 2015, 11:20

      ебать
      ахуеть можно
      [Мат запрещен, читайте правила! ]а

      0
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      ...
      Рейтинг: +39

      Fair-minded > tewelL 7 июля 2015, 15:23

      лучший коммент)))))

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:08

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 7 июля 2015, 10:30

      Красава восьмой трансфер уже.

      Трансферная стоимость клуба Фенербахче 175,45 milyon €

      TOP 5 - цен игроков Фенербахче.

      Ван Перси - 25,00 milyon €
      Нани - 15,00 milyon €
      Мусса Сов - 13,00 milyon €
      Джанер - 13,00 milyon €
      М. Топал - 12,00 milyon €

      Новые трансферы в этом году 2015

      Ван Перси - 25,00 milyon €
      Нани - 15,00 milyon €
      Кьер - 8,00 milyon €
      Жозеф - 7,50 milyon €
      Фернандао - 7,00 milyon €
      Фабиану - 6,50 milyon €
      Шанер О. - 6,00 milyon €
      Абдуллае Ба - 2,50 milyon €

      0
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      Рейтинг: +60

      Барабуля 7 июля 2015, 10:19

      Для туреции это шикарный переход

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 7 июля 2015, 09:58

      А через год когда Ван Гаал ничего не выиграет в очередной раз поедет в след за своим любимчиком и возглавит турецкую команду.

      1
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:35

      В Манчестере он уже сделал все, что мог. Чтобы не быть балластом, пора уходить в более слабую команду.

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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 7 июля 2015, 09:33

      Побыстрее бы он свалил.

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      Рейтинг: +21

      ZaZizu > Tommy Lee 7 июля 2015, 11:39

      рвп "любят" болельщики всех команд)...[Соблюдайте правила]@м самое место в турции!

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