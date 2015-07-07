Ван Перси может в среду перейти в "Фенербахче"

Турецкий "Фенербахче" продолжает переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера нападающего англичан Робина Ван Перси. Переход может быть оформлен уже в среду, а сам голландец заключит с турецким клубом четырехлетний контракт.

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Ранее собщалось, что Ван Перси интересовался "Бешикташ", чье предложение голландец отклонил. Напомним, что состав "Фенербахче" в это межсезонье уже пополнился одним игроком "МЮ" -португальцем Нани, на которого не рассчитывал голландский наставник англичан Луи Ван Гаал.