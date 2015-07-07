"Шахтер" сыграет на турнире в Швейцарии

Донецкий "Шахтер" завершив выступление в Польше на турнире LOTTO Lubelskie Cup, где "горняки" заняли 3-е место, отправился в горный городок Кран-Монтана. Тут команда проведет заключительную часть летних сборов перед стартом футбольного сезона.



7 июля «горняки» стартуют в турнире Valais Cup. Кроме украинцев, в нем примут участие «Лион», «Эйндховен»,«Базель» и «Сьон». Каждый из этих клубов проведет по два поединка. Места будут распределяться согласно общему количеству заработанных очков. Согласно расписанию, 7 июля «Шахтер» сыграет со «Сьоном», а 9 июля - с «Базелем».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: 7 июля «горняки» стартуют в турнире Valais Cup. Кроме украинцев, в нем примут участие «Лион», «Эйндховен»,«Базель» и «Сьон». Каждый из этих клубов проведет по два поединка. Места будут распределяться согласно общему количеству заработанных очков. Согласно расписанию, 7 июля «Шахтер» сыграет со «Сьоном», а 9 июля - с «Базелем».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.