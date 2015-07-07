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    "Шахтер" сыграет на турнире в Швейцарии

    Донецкий "Шахтер" завершив выступление в Польше на турнире LOTTO Lubelskie Cup, где "горняки" заняли 3-е место, отправился в горный городок Кран-Монтана. Тут команда проведет заключительную часть летних сборов перед стартом футбольного сезона.

    7 июля «горняки» стартуют в турнире Valais Cup. Кроме украинцев, в нем примут участие «Лион», «Эйндховен»,«Базель» и «Сьон». Каждый из этих клубов проведет по два поединка. Места будут распределяться согласно общему количеству заработанных очков. Согласно расписанию, 7 июля «Шахтер» сыграет со «Сьоном», а 9 июля - с «Базелем».

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    07.07.2015 07:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +342

      Jarvis 7 июля 2015, 21:56

      Сьону проиграл 2-3

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:00

      Кубковые бойцы...

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 7 июля 2015, 11:49

      успехов

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:09

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 7 июля 2015, 10:36

      Шахтер когда вновь будет донецким? =/

      1
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 7 июля 2015, 08:15

      Эйндховен это я так понимаю не тот что ПСВ, т.к. там в Eerste Divisie (пердиве) выступает вроде такой клуб

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 7 июля 2015, 07:43

      Удачи Шахтеру

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 7 июля 2015, 07:35

      посмотрим как выглядит Шахтёр без Адриано!

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD > cska plus 7 июля 2015, 07:53

      смотрел матч с Монако, Шахтер и без форварда в принципе может справляться, если игру поставят комбинационную

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