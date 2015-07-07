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    Маркизио: "Я не смогу заменить Пирло"

    Полузащитник туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио прокомментировал потерю своей командой хавбека Андреа Пирло, переехавшего в МЛС.

    "Я не в состоянии заменить Андреа, ведь я другой. Своими последними успехами "Ювентус" обязан не кому иному, как Пирло. Он помог и мне, я многому научился у мастера", - заявил Маркизио, продливший сегодня контракт с клубом до 2020-го года.

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    Источник: Football Italia

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    07.07.2015 01:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 05:59

      Естественно,он незаменим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      колпанколпан 7 июля 2015, 12:56

      Да отпустите уж его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:11

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 июля 2015, 10:54

      Чё он попёр в сша, мог еще годик поиграть, для лч конечно, он уже не тянет, но в чемпе италии самое то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 июля 2015, 10:33

      Теперь Ювентусу грозит крах?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > ДСА 7 июля 2015, 12:51

      Думаю нет. В прошлом сезоне играли без Маэстро, когда он был травмирован и очки не теряли, плюс прошли Борусию и Монако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 7 июля 2015, 09:47

      Может и Маркизио далеко до мастерства Пирло, но с его уходом игра будет строиться вокруг Клаудио. И должно получиться что то интересное

      2
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      Рейтинг: +296

      Raulya 7 июля 2015, 09:32

      Такие как Пирло еденицы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 7 июля 2015, 09:30

      Такие как Пирло еденицы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:30

      Да, Пирло великий мастер игры. Не отнять, не прибавить.

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      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 08:42

      не сможет никто

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