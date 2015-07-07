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    Шервуд рассчитывает сохранить Бентеке

    Главный тренер английской "Астон Виллы" Тим Шервуд выразил уверенность, что форвард команды Кристиан Бентеке останется в клубе, несмотря на множество слухов о переходе в стан какого-либо другого представителя АПЛ.

    "Я даже готов поставить 100 фунтов, что Бентеке останется с нами. Мы очень хотим его сохранить. Вообще, "Астон Вилла" планирует оставить всех лидеров - соответственно, бельгийца тоже", - сказал специалист.

    В минувшем сезоне АПЛ Бентеке провел 29 матчей и забил 13 мячей.

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 01:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:12

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:29

      Не сохранит он этого строптивого мавра, убежит куда-нибудь в Сити и затухнет там как многие)))

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 7 июля 2015, 06:39

      каждую неделю об этом пишут)

      0
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