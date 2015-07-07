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    Погба и Видаль летом "Ювентус" не покинут

    Генеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил итальянским СМИ, что два ключевых футболиста команды - Поль Погба и Артуро Видаль - этим летом не покинут "старую синьору".

    "Уход Артуро - спекуляция. У нас с ним отличные отношения, он летом не уйдет. По Погба можно сказать то же самое: сколько бы слухов вокруг него ни было, мы его не отдадим в текущее трансферное окно. "Ювентус" своих лидеров не отпустит", - заверил Маротта.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 01:22
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 28 июля 2015, 19:44

      Ну конечно... Особенно Видаль!)))

      0
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      Рейтинг: +34

      infatuation0612 23 июля 2015, 11:31

      И в итоге оба ушли( Один в Баварию летом, второй в Барселону зимой.

      1
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 10 июля 2015, 03:05

      Ну Погба еще может быть...А вот Видаля.Не факт,что удержат.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 7 июля 2015, 20:09

      Увидим!

      0
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      Рейтинг: +93

      Deuced 7 июля 2015, 19:43

      Видаля главное не отдавайте

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      Рейтинг: +13

      359569 7 июля 2015, 16:29

      не факт

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      Рейтинг: +10

      StepArt 7 июля 2015, 15:41

      Так постоянно говорят руководители,а потом эти игроки "внезапно" уходят.Может Погба с Видалем уже подписывают контракты с другими клубами

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      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 15:07

      Да игроки хорошие.

      1
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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 14:18

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 7 июля 2015, 12:39

      Так я и думал

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