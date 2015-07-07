Погба и Видаль летом "Ювентус" не покинут

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил итальянским СМИ, что два ключевых футболиста команды - Поль Погба и Артуро Видаль - этим летом не покинут "старую синьору".



"Уход Артуро - спекуляция. У нас с ним отличные отношения, он летом не уйдет. По Погба можно сказать то же самое: сколько бы слухов вокруг него ни было, мы его не отдадим в текущее трансферное окно. "Ювентус" своих лидеров не отпустит", - заверил Маротта.



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