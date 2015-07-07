"Манчестер Юнайтед" не прочь расстаться с Рафаэлом

Английский "Манчестер Юнайтед" изъявляет желание продать своего защитника Рафаэла, но хотел бы получить достойное и приемлемое предложение. Источник уже называет круг претендентов на бразильца: "Галатасарай", "Наполи", "Фиорентина".



В минувшем сезоне АПЛ Рафаэл сыграл 10 матчей.



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