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    "Манчестер Юнайтед" не прочь расстаться с Рафаэлом

    Английский "Манчестер Юнайтед" изъявляет желание продать своего защитника Рафаэла, но хотел бы получить достойное и приемлемое предложение. Источник уже называет круг претендентов на бразильца: "Галатасарай", "Наполи", "Фиорентина".

    В минувшем сезоне АПЛ Рафаэл сыграл 10 матчей.

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 01:15
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 7 июля 2015, 22:52

      В последний чемпионский сезон, он был одним из лучших.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam 7 июля 2015, 21:45

      а вот это зря, столько он полезного сделал для клуба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      man_united red 7 июля 2015, 18:26

      жаль парня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 7 июля 2015, 12:48

      Хороший защитник. но, к сожалению, очень хрустальный, стоит дать ему последний шанс

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:12

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 7 июля 2015, 09:27

      Как говаривал Олег Иваныч в бытность тренера: "отработанный материал")))

      0
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      Рейтинг: +708

      Red_team 7 июля 2015, 08:43

      Дармиана берут на его место

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 7 июля 2015, 08:23

      Жаль , очень жаль !

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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 7 июля 2015, 07:58

      Может уход в другой клуб поможет ему еще поиграть норм)

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 7 июля 2015, 06:38

      сейчас Рафаэль никакой!

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