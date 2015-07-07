Лапорта: "Гвардиола сможет вернуться, если я выиграю выборы президента"

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что в случае своей победы на выборах откроет двери клуба для бывшего главного тренера Хосепа Гвардиолы, ныне работающего в "Баварии".



"Если президентом стану я, то Гвардиола в любой момент сможет прийти в "Барселону". Но в предстоящем сезоне Луис Энрике работать продолжит", - несколько противоречиво сказал Лапорта.



Выбора президента каталонского клуба состоятся 18 июля.



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