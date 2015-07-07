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    Лапорта: "Гвардиола сможет вернуться, если я выиграю выборы президента"

    Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что в случае своей победы на выборах откроет двери клуба для бывшего главного тренера Хосепа Гвардиолы, ныне работающего в "Баварии".

    "Если президентом стану я, то Гвардиола в любой момент сможет прийти в "Барселону". Но в предстоящем сезоне Луис Энрике работать продолжит", - несколько противоречиво сказал Лапорта.

    Выбора президента каталонского клуба состоятся 18 июля.

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    Источник: Daily Mail

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    07.07.2015 00:47
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 7 июля 2015, 14:44

      Это скорее антирекламу Лапорта этим себе сделал, чем наоборот. Мало кто его в этом поддержит после такого успеха нынешнего тренера. Гвардиола понадобится не раньше чем тогда, когда Энрике перестанет приносить трофеи в клуб, а пока нынешним тренером довольны все - не только президент и игроки, но и болелы. А самое главное - довольны не только трофеями, но и игрой.

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      Рейтинг: +31

      МастеР ЙоД 7 июля 2015, 14:34

      АХААХХ! Глоры Барсы уже сами не хотят видеть Пепку. АХАХАХ! Просто слов нет)) А нам втирают, что он лучший тренер в истории)

      3
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 > МастеР ЙоД 7 июля 2015, 14:40

      А кто бы хотел его видеть когда его команда так хорошо набрала обороты и нет смысла менять тренера? Если вдруг у Энрике что-то пойдет не так, то сезона через 2 -Пеп будет первым кого мы хотим увидеть у руля команды.

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      Рейтинг: +31

      МастеР ЙоД > Murad0202 7 июля 2015, 14:45

      Может быть, но думаю не все болельщики Барсы с тобой согласятся.

      0
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      Рейтинг: +10

      fan fytbola > МастеР ЙоД 7 июля 2015, 18:27

      почти все

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      Рейтинг: +418

      mister_лео > МастеР ЙоД 7 июля 2015, 21:44

      ошибаешься Гвардиолу все фаны Барсы хотят видеть !! просто Энрике не заслужил увольнения в этом году !!

      2
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > МастеР ЙоД 7 июля 2015, 22:44

      ЭНРИКЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ ГВАРДИОЛЫ ... ЭПОХА ГВАРДИ ПРОШЛА И ЕГО ПРОВОДИЛИ С ПОЧЕСТЯМИ...

      2
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 7 июля 2015, 12:49

      ЛАпорта хочет на победные лавры сесть!! Хитер лиса ...

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      Рейтинг: +54

      waren61rus 7 июля 2015, 12:46

      побыстрее забирайте его! Этот чёрт нам не нужен!

      2
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      Рейтинг: +370

      Apsny 7 июля 2015, 12:22

      Сложно предсказать чем это обернется еще.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      VDrago 7 июля 2015, 11:14

      вот и возраст барсучек узнается:DD после таких Вью)

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > VDrago 7 июля 2015, 11:57

      ты хотел написать мадрююдочек

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      Рейтинг: +47

      VDrago > KATALONIAFAN 7 июля 2015, 23:38

      легко задеть девчат)

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:13

      хорошо

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      Рейтинг: +22

      Igreks 7 июля 2015, 10:36

      Барселонские страсти за место под солнцем....
      Игра слов не более)

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      Рейтинг: +81

      yarukua 7 июля 2015, 09:32

      Он так заявил о том, что Энрике останется как будто от него сейчас что-то зависит. Не нравится мне все это. Дайте спокойно человеку работать. Гвардиола свой выбор сделал

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      Рейтинг: +97

      Barcelona_Rostov 7 июля 2015, 09:29

      не нужно возвращать Гвардиолу,он бросил команду,хотя мог тренировать еще долго...устал видите ли...Энрике оставить необходимо человек выиграл требл!

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