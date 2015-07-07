Бубнов: "Месси наелся футболом и выдохся"

Как сказал бы один известный знаток, Месси это неплохой игрочишка.
Но ...
Проблема у Месси в том что он может проявлять свои лучшие качества только в случае полного доминирования его команды. Когда "Барса" 80% времени контролирует мяч, когда команда соперника еще на старте матча чувствует себя обреченной, тогда Лео король. Сделает и хет-трик и покер.
А когда соперник землю носом роет и навязывает борьбу на каждом участке поля, Лео забивает один мяч в 6 матчах. С пенальти. Таков расклад.
Это еще Лео не довелось столкнуться с защитниками былых времен. Типа Джентиле или Десайи. Там бы его сломали банально.
А так, да. Неплохой игрочишка. Только, с Марадоной, Гуллитом или Ромарио сравнивать не стоит. То были мощные самостоятельные единицы. Лео таковой не является. Он зависимый игрок и может считаться лучшим из современных игрочишек только при условии игры в нынешней Барсе.
Такое вот ИМХО.
Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси на прошедшем Кубке Америки.
"Этот игрок провел турнир неважно. Дело не только в том, что многие команды играли против него очень жестко. Те же чилийцы, например, засадили ему ногой в пресс. И это имело место на протяжении всего финального матча. Помимо этого было заметно, что Месси наелся футболом. Ему бы после финала Лиги чемпионов отправиться отдыхать, а нужно было отыграть целый турнир. Его и не хватило. Он выдохся, как и многие партнеры. Теперь Лионелю ничего не остается, как выиграть чемпионат мира в России, иначе встать на один уровень с Диего Марадоной не получится", - заявил Бубнов.
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