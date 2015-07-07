Бубнов: "Месси наелся футболом и выдохся"

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси на прошедшем Кубке Америки.



"Этот игрок провел турнир неважно. Дело не только в том, что многие команды играли против него очень жестко. Те же чилийцы, например, засадили ему ногой в пресс. И это имело место на протяжении всего финального матча. Помимо этого было заметно, что Месси наелся футболом. Ему бы после финала Лиги чемпионов отправиться отдыхать, а нужно было отыграть целый турнир. Его и не хватило. Он выдохся, как и многие партнеры. Теперь Лионелю ничего не остается, как выиграть чемпионат мира в России, иначе встать на один уровень с Диего Марадоной не получится", - заявил Бубнов.



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