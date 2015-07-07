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    Бубнов: "Месси наелся футболом и выдохся"

    Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси на прошедшем Кубке Америки.

    "Этот игрок провел турнир неважно. Дело не только в том, что многие команды играли против него очень жестко. Те же чилийцы, например, засадили ему ногой в пресс. И это имело место на протяжении всего финального матча. Помимо этого было заметно, что Месси наелся футболом. Ему бы после финала Лиги чемпионов отправиться отдыхать, а нужно было отыграть целый турнир. Его и не хватило. Он выдохся, как и многие партнеры. Теперь Лионелю ничего не остается, как выиграть чемпионат мира в России, иначе встать на один уровень с Диего Марадоной не получится", - заявил Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    07.07.2015 00:40
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    Комментарии174
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 8 июля 2015, 15:09

      Как сказал бы один известный знаток, Месси это неплохой игрочишка.
      Но ...
      Проблема у Месси в том что он может проявлять свои лучшие качества только в случае полного доминирования его команды. Когда "Барса" 80% времени контролирует мяч, когда команда соперника еще на старте матча чувствует себя обреченной, тогда Лео король. Сделает и хет-трик и покер.
      А когда соперник землю носом роет и навязывает борьбу на каждом участке поля, Лео забивает один мяч в 6 матчах. С пенальти. Таков расклад.
      Это еще Лео не довелось столкнуться с защитниками былых времен. Типа Джентиле или Десайи. Там бы его сломали банально.
      А так, да. Неплохой игрочишка. Только, с Марадоной, Гуллитом или Ромарио сравнивать не стоит. То были мощные самостоятельные единицы. Лео таковой не является. Он зависимый игрок и может считаться лучшим из современных игрочишек только при условии игры в нынешней Барсе.
      Такое вот ИМХО.

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      Рейтинг: +24

      pin_y 8 июля 2015, 11:14

      Разбудили!!!

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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 8 июля 2015, 11:10

      Отчасти согласен, только выйграл требл, не успел проспаться после бухальной недели, а тут еще чемп америки, тут уж любой офигеет.

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      Рейтинг: +65

      викинг-супер 7 июля 2015, 20:52

      вряд ли южноамериканцы хорошо выступят у нас. германия, испания, голландия фавориты

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      Рейтинг: +42

      rubinyshka 7 июля 2015, 19:52

      В самой Аргентине все считают Марадонну круче Месси только из-за ЧМ!

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > rubinyshka 7 июля 2015, 20:50

      Считают и многие и не из-за ЧМ.

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 7 июля 2015, 18:42

      Месси величайший мастер.
      Вне всякого сомнения.
      Я его не сравниваю с Пеле,не додягивает,конечно.
      Хотя,многие молодые и поспорят.
      Но это дело вкуса и убеждений.
      Вопрос у меня другой.
      Могут ли такие люди,как Бубнов говорить и писать,судить о МАСТЕРЕ?
      Имеют ли на это моральное право?
      Это,как Шнур будет говорить о Чайковском.

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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Сергей Саныч 7 июля 2015, 19:06

      У нас демократия вроде как ) Каждый может говорить о каждом в рамках приличия...

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      Рейтинг: +20

      Vizor > Сергей Саныч 7 июля 2015, 20:08

      он какой-никакой, а "официальный" футбольный эксперт. Кому ещё говорить о футболе. О Боге, кстати, не только апостолы говорят, а грешные люди тоже))

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      Рейтинг: +83

      aviciii 7 июля 2015, 17:02

      Месси велик. Выиграет он ЧМ или нет, ничего не изменит. Адекватные люди должны это понимать.. Гетце принес чемпионат мира Германии, и что , он более великий чем Месси ??

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > aviciii 7 июля 2015, 20:52

      Нет. Просто забил один гол с паса Шюррле но жизненно важный и решил исход матча в пользу Германии.И сам он хуже Шюррле.

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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 7 июля 2015, 15:57

      Месси наелся Бубновым и выдохнул.

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      Рейтинг: +19

      Svetliy_33 7 июля 2015, 15:02

      Да без отдыха тяжело.

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      Рейтинг: +169

      Overbeer 7 июля 2015, 14:50

      Сейчас футбол стал гораздо интенсивней, матчей стало на порядок больше...
      не беру 60-е годы- возьмем 88 год ЧЕ- 8 команд-
      сейчас 16- будет 24..
      с ЧМ тоже самое- увеличилось количество отборочных матчей.
      Раньше Кубок Чемпионов- 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, финал
      по две игры- Кубок УЕФА 1/32 и т.д.
      сейчас в одной группе ЛЧ 6 матчей..
      Уже не говорю про ведущие чемпионаты с 20 командами и кубком, состоящим из двух матчей..
      Если исходить из совокупности достижений- для меня Месси является более великим, что стоит только требл в этом году..
      у Марадонны была своя изюминка, на него было приятно смотреть, но не известно как бы он играл при современной насыщенности..
      PS. не являюсь персональным фанатом кого-либо вообще.

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      Рейтинг: +319

      alexfor > Overbeer 7 июля 2015, 15:06

      очень грамотно, плюсую)

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