"Тосно" отказался от малийца

Клуб ФНЛ "Тосно" отказался от приобретения малийского футболиста португальской "Академики" Улисса Диалло, который последнее время пребывал на просмотре в клубе из Ленинградской области. В качестве причин называются завышенные финансовые аппетиты "академиков".



Диалло продолжит карьеру в португальском "Маритиму".



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