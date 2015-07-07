Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Тосно" отказался от малийца

    Клуб ФНЛ "Тосно" отказался от приобретения малийского футболиста португальской "Академики" Улисса Диалло, который последнее время пребывал на просмотре в клубе из Ленинградской области. В качестве причин называются завышенные финансовые аппетиты "академиков".

    Диалло продолжит карьеру в португальском "Маритиму".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:15

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      FanParovoz 7 июля 2015, 08:53

      селекция 12 передалась и на братьев меньших

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 7 июля 2015, 08:41

      Что Спартаку усиление, то Тосно даром не надо.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      64русс 7 июля 2015, 08:40

      у Высоцкого вроде было чтото про малайца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 7 июля 2015, 08:07

      Никакой экзотики не будет в Тосно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 7 июля 2015, 08:02

      Наглым негра оказался, вот и облом…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 00:29

      надо было на цепь его и не отпускать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Патриот 05 > kkomov 7 июля 2015, 01:36

      Это же не Спартак, а Тосно))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11